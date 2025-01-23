Каковы причины возобновления подорожания моркови

Участники рынка утверждают, что рост цен обусловлен достаточно высоким спросом на качественную морковь в условиях ограниченного предложения, передает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Оптовые компании и розничные сети активно закупают эту продукцию, тогда как запасы моркови в хранилищах хозяйств стремительно сокращаются.

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Сегодня основные сделки по продаже моркови фермеры заключают по 25 – 33 гривны за килограмм (59 – 78 центов за килограмм), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели.

Обратите внимание! Повышательную ценовую динамику на украинском рынке моркови эксперты проекта объясняют стремительным сокращением предложения в местных хозяйствах. Многие фермеры уже успели полностью реализовать заложенную продукцию, когда большинство других крупных хозяйств ведут отгрузки исключительно по ранее заключенным контрактам.

Рост цен на морковь не сдерживает даже присутствия на рынке значительных объемов польской продукции. При этом продавцы констатируют, что спрос на импортную морковь также остается очень высоким.

Эксперты отмечают, что на данный момент цена на качественную морковь в Украине уже в среднем в 2,4 раза выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и в дальнейшем повышать цены при условии сохранения современных темпов сбыта.