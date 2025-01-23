Які причини відновлення здорожчання моркви

Учасники ринку стверджують, що зростання цін зумовлене досить високим попитом на якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Гуртові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси моркви у сховищах господарств стрімко скорочуються.

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Сьогодні основні угоди з продажу моркви фермери укладають по 25 – 33 гривні за кілограм (59 – 78 центів за кілограм), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Підвищувальну цінову динаміку на українському ринку моркви експерти проєкту пояснюють стрімким скороченням пропозиції у місцевих господарствах. Багато фермерів вже встигли повністю реалізувати закладену продукцію, коли більшість інших великих господарств ведуть відвантаження виключно за раніше укладеними контрактами.

Зростання цін на моркву не стримує навіть присутності на ринку значних обсягів польської продукції. При цьому продавці констатують, що попит на імпортну моркву також залишається дуже високим.

Експерти зазначають, що на цю мить ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,4 раза вища, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.