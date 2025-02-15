Кому разрешается дарить земельный участок

Часть 3 статьи 131 Земельного кодекса Украины предусматривает, что земельные участки сельхозназначения частной собственности могут быть отчуждены только по договорам купли-продажи, дарения, пожизненного содержания, наследственного договора, мены, путем внесения в уставный капитал или путем обращения взыскания на них, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Согласно нормам гражданского законодательства по договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем другой стороне (одаряемому) безвозмездно имущество (дар) в собственность. Договор, устанавливающий обязанность одаряемого совершить в пользу дарителя любое действие имущественного или неимущественного характера, не является договором дарения.

Обратите внимание! Собственник сельскохозяйственного участка может подарить его только ближайшим родственникам.

К ним относятся:

другой супруг;

дети, родители, родные (полнородные и неполнородные) братья и сестры;

двоюродные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, правнуки, родные дяди и тети, племянницы и племянники, пасынок, падчерица, отчим, мачеха.

Важно! Это требование не распространяется на земельные участки несельскохозяйственных угодий (кроме земельных участков под полевыми дорогами, запроектированными для доступа к земельным участкам) и земельные участки для садоводства.