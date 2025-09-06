При сборе статистических данных цены на импортную продукцию в магазинах также учитываются. Однако в случаях, когда речь идет о потребительских ценах.

Учитывается ли импортная продукция при расчетах Госстата?

Таким образом нет разницы между продукцией отечественного производства и зарубежной, рассказал для 24 Канала Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

Кроме того, некоторые позиции в Украине производятся в крайне ограниченном количестве или не производятся вообще. Но в случаях отдельных статистических наблюдений важно учитывать только то, что произведено в стране.

В частности в Украине изменился и индекс борщевого набора после начала вторжения. Однако Макарчук подчеркнул: этот показатель не является научным.

То есть это не является официальным статистическим показателем,

– отметил Арсен Макарчук.

Итак, рост продуктов в борщевом наборе от 2022 года имеет такой вид:

цены на белокочанную капусту выросли на 6,2%; лук репчатый – увеличились на 19,5%; свекла – на 15,6%; морковь выросла почти в 2 раза; картофель – в 2,7 раза.

Заметьте! Председатель Государственной службы статистики подчеркнул: несмотря на ненаучность индекса, в Госстате понимают интерес к нему, потому что этот показатель понятен с точки зрения того, что это характеризует цены на продукты, которые украинцы потребляют действительно часто.

Что происходит с ценами на борщевой набор?