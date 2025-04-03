Когда необходима экспертная оценка земли

Экспертная оценка земли – это официальное определение ее рыночной стоимости, передает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Она нужна во многих случаях, особенно когда нужно провести юридически значимые операции с земельным участком.

Читайте также Может ли плата за субаренду земли быть больше арендной платы

Основные случаи, когда нужна оценка:

Продажа или покупка земли – чтобы определить справедливую рыночную цену.

– чтобы определить справедливую рыночную цену. Передача земли в аренду – для установления обоснованной арендной платы.

– для установления обоснованной арендной платы. Дарение или наследование земли – для правильного оформления сделки и расчета налогов.

– для правильного оформления сделки и расчета налогов. Внесение земли в уставный капитал предприятия – для учета активов.

– для учета активов. Оформление кредита под залог земельного участка – банк требует оценку как подтверждение стоимости залога.

– банк требует оценку как подтверждение стоимости залога. Судебные споры относительно стоимости земли – например, в случае раздела имущества или взыскания долгов.

– например, в случае раздела имущества или взыскания долгов. Определение размера возмещения при изъятии земли для общественных нужд – например, если участок выкупает государство для строительства дороги.

Кто может проводить оценку

Оценку выполняют сертифицированные эксперты (оценщики), которые выдают официальное заключение.

Обратите внимание! Экспертная оценка помогает защитить права владельца, избежать финансовых потерь и сделать сделку прозрачной и законной.