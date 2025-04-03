Коли необхідна експертна оцінка землі

Експертна оцінка землі – це офіційне визначення її ринкової вартості, передає 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вона потрібна у багатьох випадках, особливо коли потрібно провести юридично значущі операції із земельною ділянкою.

Читайте також Чи може плата за суборенду землі бути більшою за орендну плату

Основні випадки, коли потрібна оцінка:

Продаж або купівля землі – щоб визначити справедливу ринкову ціну.

– щоб визначити справедливу ринкову ціну. Передача землі в оренду – для встановлення обґрунтованої орендної плати.

– для встановлення обґрунтованої орендної плати. Дарування або спадкування – для правильного оформлення угоди та розрахунку податків.

– для правильного оформлення угоди та розрахунку податків. Внесення землі до статутного капіталу підприємства – для обліку активів.

– для обліку активів. Оформлення кредиту під заставу земельної ділянки – банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави.

– банк вимагає оцінку як підтвердження вартості застави. Судові спори щодо вартості землі – наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів.

– наприклад, у разі поділу майна чи стягнення боргів. Визначення розміру відшкодування при вилученні землі для суспільних потреб – наприклад, якщо ділянку викуповує держава для будівництва дороги.

Хто може проводити оцінку

Оцінку виконують сертифіковані експерти (оцінювачі), які видають офіційний висновок.

Зверніть увагу! Експертна оцінка допомагає захистити права власника, уникнути фінансових втрат і зробити угоду прозорою та законною.