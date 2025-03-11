Почему растет стоимость "молочки": мировые цены выросли на 4% за месяц

Стоимость молочных продуктов растет, и это происходит не только в Украине, но и во всем мире. Так, в течение февраля зафиксировали очередной рост цен, что стало мировой тенденцией.

Молочная продукция дорожает в мире

В феврале индекс цен на молочную продукцию ФАО составил 148,7 пункта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФАО. Это на 4% выше, чем в январе этого года и на 23,2% – чем в январе 2024 года.

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Этот рост обусловлен повышением цен на все основные виды молочной продукции, сообщили в ФАО.

Третий месяц подряд растут мировые цены на сыр: в сравнении с январским показателем, на 4,7%. Это обусловлено активным импортным спросом в условиях, когда восстановление объемов производства в Европе совпало с сезонным снижением производства в странах Океании.

Котировки сухого цельного молока также выросли (на 4,4%) против января благодаря устойчивому высокому спросу, несмотря на замедление производства в Океании.

Почему дорожает масло в мире

Восстановились мировые цены на сливочное масло+2,6%, если сравнить с январем. Этому способствовало сезонное снижение производства молока в странах Океании при высоком спросе на внутренних и мировых рынках.

Против предыдущего месяца на 1,8% повысились цены на обезжиренное сухое молоко, потому что сезонный рост производства в Европе был нивелирован сокращением производства в Океании.