Кому можно собирать сухостой на дрова в лесу

Во время самостоятельной заготовки дров домашними хозяйствами необходимо учитывать определенные нюансы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. Украинцы не могут просто прийти в лес и начать пилить сушняк или деревья, которые упали от ветра.

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Важно! Для заготовки дров нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Обычно его выдают постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются поваленными стволами деревьев и захламленностью в лесу.

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется как незаконная и наказывается штрафами. Однако, без специальных разрешений, украинцы могут собирать:

  • хвою;
  • листья;
  • мелкие веточки;
  • кору, что опала и тому подобное.

Почему запрещена самостоятельная заготовка дров

Самостоятельно заготавливать дрова даже из сухостоя нельзя, ведь лесозаготовка относится к опасному виду работ, что требует соответствующей квалификации и мер безопасности. Поэтому, если позволить обычным гражданам самостоятельно заниматься заготовкой дров, остается открытым вопрос: кто будет нести ответственность в случае несчастного случая. Также бывают случаи, когда под видом сбора сушняка незаконно вывозят свежеспиленные деревья.