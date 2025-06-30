Кому можно собирать сухостой на дрова в лесу

Во время самостоятельной заготовки дров домашними хозяйствами необходимо учитывать определенные нюансы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. Украинцы не могут просто прийти в лес и начать пилить сушняк или деревья, которые упали от ветра.

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Важно! Для заготовки дров нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Обычно его выдают постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются поваленными стволами деревьев и захламленностью в лесу.

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется как незаконная и наказывается штрафами. Однако, без специальных разрешений, украинцы могут собирать:

хвою;

листья;

мелкие веточки;

кору, что опала и тому подобное.