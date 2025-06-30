Кому можно собирать сухостой на дрова в лесу
Во время самостоятельной заготовки дров домашними хозяйствами необходимо учитывать определенные нюансы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. Украинцы не могут просто прийти в лес и начать пилить сушняк или деревья, которые упали от ветра.
Читайте также Можно ли в Украине сажать павловнию: чем опасно это растение
Важно! Для заготовки дров нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Обычно его выдают постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются поваленными стволами деревьев и захламленностью в лесу.
Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется как незаконная и наказывается штрафами. Однако, без специальных разрешений, украинцы могут собирать:
- хвою;
- листья;
- мелкие веточки;
- кору, что опала и тому подобное.
Почему запрещена самостоятельная заготовка дров
Самостоятельно заготавливать дрова даже из сухостоя нельзя, ведь лесозаготовка относится к опасному виду работ, что требует соответствующей квалификации и мер безопасности. Поэтому, если позволить обычным гражданам самостоятельно заниматься заготовкой дров, остается открытым вопрос: кто будет нести ответственность в случае несчастного случая. Также бывают случаи, когда под видом сбора сушняка незаконно вывозят свежеспиленные деревья.