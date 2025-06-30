Кому можна збирати сухостій на дрова у лісі
Під час самостійної заготівлі дров домашніми господарствами необхідно враховувати певні нюанси, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Українці не можуть просто прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру.
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Важливо! Для заготівлі дров потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Зазвичай його видають постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.
Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів, українці можуть збирати:
- хвою;
- листя;
- дрібні гілочки;
- кору, що опала тощо.
Чому заборонена самостійна заготівля дров
Самостійно заготовляти дрова навіть із сухостою не можна, адже лісозаготівля належить до небезпечного виду робіт, що потребує відповідної кваліфікації та заходів безпеки. Тож, якщо дозволити звичайним громадянам самостійно займатись заготівлею дров, залишається відкритим питання: хто нестиме відповідальність у разі нещасного випадку. Також трапляються випадки, коли під виглядом збору сушняку незаконно вивозять свіжоспиляні дерева.