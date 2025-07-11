Каким образом можно собирать ягоды

Сбор грибов и ягод в Украине для собственных нужд является бесплатным, а для промышленного использования – необходимо получить лесной билет, в котором указываются разрешенный объем и места заготовки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общество лесоводов Украины. Побочные лесные пользования и заготовка второстепенных лесных материалов должны осуществляться без причинения вреда лесу.

Читайте также В Украине за неделю на четверть подешевела голубика

К побочным лесным пользованиям относятся: заготовка сена, выпас скота, размещение пасек, заготовка дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений, сбор лесной подстилки, заготовка камыша. К второстепенных лесных материалов относится: заготовка живицы, пней, луба и коры, древесной зелени и древесных соков.



Нормативно-правовыми актами по ведению лесного хозяйства могут быть предусмотрены и другие виды побочных лесных пользований. Согласно статьям 65 – 67 Лесного Кодекса Украины использование лесных ресурсов может осуществляться в порядке общего и специального использования.

Как происходит общее и специальное использование

Граждане имеют право в лесах государственной и коммунальной собственности, а также с согласия собственника в лесах частной собственности свободно находиться, бесплатно без выдачи специального разрешения собирать для собственного потребления дикорастущие травяные растения, цветы, ягоды, орехи, грибы и т.д., кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами Украины.

В порядке специального использования лесных ресурсов могут осуществляться следующие виды использования:

заготовка древесины;

заготовка второстепенных лесных материалов;

побочные лесные пользования;

использование полезных свойств лесов для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических и образовательно-воспитательных целей, потребностей охотничьего хозяйства, проведения научно-исследовательских работ.

Специальное использование лесных ресурсов при осуществлении побочных лесных пользований и заготовки второстепенных лесных материалов проводится в соответствии со статьями 72, 73 Лесного кодекса Украины.

Зачем нужны лесные билеты

Субъекты предпринимательской деятельности (заготовители) могут обращаться к постоянным лесопользователям - лесохозяйственным предприятиям и их филиалам для получения разрешений – лесных билетов на заготовку дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственного сырья и заготовку сена.

Обратите внимание! За это предусмотрена рентная плата, половина которой поступает в лесохозяйственные предприятия, а вторая – в местные бюджеты, на землях которых проводится сбор.

Лесной билет – единственный разрешительный документ в Украине, который дает право лесохозяйственным предприятиям, а также частным компаниям, проводить промышленную заготовку дикорастущих грибов, ягод и лекарственного сырья в лесах Украины.

Форма и Порядок выдачи Лесного билета определены "Порядком выдачи специальных разрешений на использование лесных ресурсов", утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.05.2007 № 761 "Об урегулировании вопросов относительно специального использования лесных ресурсов".

Важно! Лесной билет выдается ежегодно на основании лимитов использования лесных ресурсов при заготовке второстепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований.