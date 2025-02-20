Что является существенными условиями договора аренды

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "Об аренде земли" существенными условиями договора аренды земли являются объект аренды (кадастровый номер, местоположение и размер земельного участка) и дата заключения и срок действия договора аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Также важным условием является арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за ее неуплату.

Можно ли указать другие условия договора По согласию сторон в договоре аренды земли могут указываться другие условия. То есть страхование земельного участка не является существенным условием, поэтому договор аренды будет действовать и при отсутствии условий о страховании.

Арендаторы, как правило, желают обезопасить себя от рисков, которые могут возникнуть при использовании земельного участка. Это могут быть природные катастрофы (пожары, наводнения, град), а также технические или человеческие ошибки. Страхование может защитить арендатора от расходов, возникших в результате таких непредвиденных ситуаций. Однако это не является обязательным на уровне законодательства.

Что будет, если не застраховать землю

В соответствии со статьей 12 Закона Украины "Об аренде земли" объект, который передается в аренду, может быть застрахованным на период действия договора аренды земли по согласию сторон в порядке, установленном законодательством Украины.

Обратите внимание! В случае невыполнения своей обязанности стороной, которая должна согласно договору аренды земли застраховать объект аренды, вторая сторона может застраховать его и потребовать от другой стороны возмещения расходов на страхование.

Таким образом, страхование земельного участка является правом сторон, а не их обязанностью. Стороны договора аренды земли могут предусмотреть обязательное страхование земельного участка по собственному желанию.