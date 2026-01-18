Одному из популярных сыров грозит дефицит из-за оспы овец

В Греции фермеры просят сделать вакцинацию животным, чтобы спасти целые отары от оспы овец. Брюссель предлагает такие прививки бесплатно.

Почему сыр фета может стать дефицитным?

Но правительство страны не соглашается, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Меньше импорта – выше цены: в Украине подорожали тепличные помидоры

Все эти события станут плохими новостями для поклонников сыра фета. Цены на него уже выросли и продолжат расти весной, когда дефицит станет очевидным.

Оспа овец очень заразная, из-за чего глобальные правила сельского хозяйства требуют немедленного забоя целых стад. И это даже после выявления лишь одного случая.

С момента выявления первого случая в северном регионе Греции в 2024 году власти забили более 470 тысяч овец и коз и закрыли около 2500 ферм по всей стране.

Если не будет немедленной реакции, сыр фета станет предметом роскоши, – сказала Васо Фасула, чабан в сельскохозяйственном районе Греции Фессалии.

Альтернатива забою – это вакцины, которые можно получить бесплатно в Брюсселе. Но правительство страны неоднократно отклоняло этот вариант, ссылаясь на значительные финансовые последствия и вред для экспорта.

Этот отказ возмутил фермеров и подпитывает дальнейшую напряженность с Брюсселем. Фермеры и животноводы блокируют национальные автомагистрали по всей стране в течение последних 40 дней. Массовая вакцинация является одним из их требований. Более того, они заявили, что не оставят блокпосты, пока не начнется кампания по вакцинации.

Обратите внимание! Критики утверждают, что за отказом правительства от вакцинации стоят не только ложные приоритеты, но и сокрытие коррупции.

Вакцины против оспы овец будут бесплатными. Но они будут дорого стоить в другом смысле.

Министр сельского хозяйства Греции Константинос Циарас заявил, что общенациональная инициатива по вакцинации приведет к тому, что Греция будет классифицирована как страна, где оспа овец является эндемичной. Это может поставить под угрозу экспорт, учитывая отчаянное стремление других стран сдержать распространение вируса за пределами своих границ.

Хотя декларация об оспе овец означает ограничения на экспорт животных, вирус может жить в шерсти долго – до шести месяцев. В то же время поставки обработанных молочных продуктов, таких как сыр фета, пострадают меньше.

Заметьте! Греция ежегодно производит более 97 тысяч тонн феты. Более двух третей этого сыра экспортируется. В 2024 году страна получила рекордные 785 миллионов евро от продажи феты.

Напомним, что растущий импорт дешевых сыров из Европы постепенно вытесняет украинскую продукцию с рынка. Об этом пишет Infagro.

Например, в декабре 2025 года предложение недорогих европейских сыров существенно увеличилось. А продажи украинских производителей поддерживались преимущественно путем акций.

Снижение импорта не прогнозируют и в 2026 году.

Интересно! Рынок плавленых сыров остается относительно стабильным.

Что известно о ценах в 2026 году?