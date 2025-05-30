В Украине стремительно падает цена на огурцы: что этому способствует

В Украине уже полным ходом продолжается сезон ранних овощей, что отображается и на их ценах. Один из овощей, который дешевеет больше всего из ранних овощей это огурец.

Почему огурцы начали стремительно дешеветь

Увеличение предложения тепличных огурцов на украинском рынке заставляет производителей пересматривать цены на эту продукцию в сторону снижения практически ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Также давление на цены в данном сегменте оказывает еще и то, что оптовые компании и розничные сети все чаще отказываются от закупок крупных партий тепличного огурца, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу. Как следствие, на складах компаний уже накопились значительные объемы нереализованной продукции, качество которой начинает ухудшаться.

На сегодня тепличные комбинаты уже готовы отгружать огурцы по 40 – 65 гривен за килограмм (0,96 – 1,56 доллара за килограмм), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Очередное снижение в сегменте тепличного огурца производители объясняют существенным увеличением предложения данной продукции из летних теплиц, которая сейчас поступает в продажу по 25 – 35 гривен за килограмм (60 – 84 цента за килограмм).

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что на сегодня тепличные комбинаты в Украине предлагают огурец к продаже в среднем на 35% дороже, чем в конце мая 2024 года. При этом многие участники рынка пока не видят перспектив для улучшения данной ситуации и не исключают возможности дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку выборки этой продукции в стационарных комбинатах продолжают увеличиваться.