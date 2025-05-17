Заморозки уничтожают урожай клубники, винограда и других культур: спасают ли костры с TikTok фрукты

Этой весной украинскую плодоовощную отрасль постигло настоящее бедствие в виде заморозков, которые уничтожили большинство урожая некоторых фруктовых культур. Однако часть видов пострадала меньше.

Неприятный "сюрприз" от погоды

В 2025 году по всей Украине начало активной вегетации сельхозкультур совпало с переходом к среднесуточным температурам, которые превышают +10 градусов по Цельсию. Это примерно соответствует общим ежегодным срокам, отмечают специалисты Укргидрометцентра.

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Также с середины апреля активизировался рост всех культур и началось накопление тепла, что способствовало началу образования репродуктивных органов на посевах озимых на 2,5 – 3,5 недели раньше средних многолетних сроков. Также на 1,5 – 2 недели раньше зацвели плодовые и ягодные культуры. Однако в этот момент природа внесла свои безжалостные коррективы.

По данным агрометеорологов, по состоянию на 30 апреля больше всего пострадали плодовые и ягодные культуры, орех грецкий, на которых зафиксировано повреждение цветков, почек и завязи до 35 – 40 %. На яблонях поврежден цвет, на винограде зафиксировано повреждение молодых побегов и почек до 35 – 40 %. Подверглись частичному повреждению всходы раннего картофеля и овощей.

Важно! Вторжение холодного арктического воздуха на территорию Украины вызвало сильные и длительные заморозки, которые оказались критическими для многих сельхозкультур. Морозы нанесли значительный ущерб многим культурам, а некоторые из них вообще были почти полностью уничтожены.

Какие фруктовые пострадали больше всего

Эксперт ВАР Денис Марчук в комментарии 24 Каналу рассказал, что окончательные последствия можно будет увидеть чуть позже, но уже известно о сокрушительных убытках по некоторым культурам.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета С садами проблема. Мы сейчас по своей ассоциации проводим опрос для того, чтобы понимать потери плодово-ягодных культур по предприятиям. Персики, абрикосы – там иногда 100% потери. Вишня, черешня – где-то 30 – 40%.

Обратите внимание! По словам эксперта, примерно так же, около 30%, украинские садоводы потеряли от урожая яблок и груш.

Как заморозки повлияют на стоимость фруктов

Морозы, которые уничтожили значительную часть урожая украинских садов также косвенно повлияют и на цену продукции, в том числе и фруктов.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Весенние заморозки 2025 года, вероятно, приведут к росту цен на большинство фруктов в Украине. Особенно сильно пострадали абрикосы. В общем, стоит готовиться к более высоким ценам на фрукты этим летом, но импортные объемы не дадут ценам значительно повыситься.

Также аналитик во время разговора с 24 Каналом заметил, что весенние заморозки 2025 года нанесли ущерб яблоневым садам, что может поддерживать высокие цены на некоторые сорта и в этом году. Дальнейшая ситуация с ценами, по его мнению, будет зависеть от количества пораженных холодами садов.

Важно! По его словам сейчас цены на отечественную клубнику значительно выше, чем в прошлом году. Стоимость достигает более 250 гривен за килограмм из-за неблагоприятных погодных условий, что привели к уменьшению урожая.

Какие масштабы потерь украинских виноградарей

Институт виноградарства и виноделия имени Таирова постоянно мониторит состояние виноградников юга Одесской области. Ученые Национального научного центра сообщили в комментарии 24 Каналу, что прогнозирование заморозков является одним из факторов размещения насаждений винограда на территории Украины.

Важно! Оптимальная зона промышленного виноградарства охватывает южные районы, где заморозки были наименее интенсивными и не вызывали значительного вреда растениям винограда.

Андрей Штирбу Кандидат биологических наук, заведующий отделом виноградарства Другая ситуация сложилась севернее, за пределами оптимальной зоны промышленного виноградарства, где размещены в основном небольшие площади под насаждениями, преимущественно хозяйств населения. Урожайность этих насаждений винограда в 2025 году будет зависеть от степени повреждения растений в каждом отдельном хозяйстве. Так, если повреждены только верхушки побегов, то их рост восстановится за счет пасынковых почек и урожай может быть нормальным.

Ученый отмечает, что если зеленые побеги повреждены сильно, но нижние части их сохранились, то в таком случае урожай можно получить частично за счет сохранившихся соцветий и частично за счет побегов, которые будут развиваться из пасынковых почек (на отдельных сортах).

Обратите внимание! При полной гибели молодых побегов от заморозков вероятна полная потеря урожая, но восстановление зеленого прироста может происходить из почек замещения. Хороший эффект в этом случае дает применение подкормки.

На полях также большие потери

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, до конца апреля продолжались негативные проявления первой волны заморозков, которые наблюдались в период 7 – 11 апреля, в частности по сообщениям агрометеорологов в южных областях частично были повреждены растения озимой пшеницы, озимого рапса и льна.

По озимым – проблема с рапсом. Он быстрее всего на фумигацию пошел, расцвел. Из яровых культур, знаем, от заморозков пострадал горох. Пострадала и яровая кукуруза – там тоже потери могут быть значительные по предприятиям в Украине,

– рассказал Денис Марчук.

Дефицит осадков, низкая относительная влажность воздуха и высокие дневные температуры приводили к высыханию верхних слоев почвы и возникновению суховейного эффекта по всей территории страны. Ухудшалось также влагообеспечение метрового слоя почвы.

Спасают ли костры от мороза сады и поля

Последние несколько недель соцсети захлестнули щемящие видео и шортси, где люди, как за рубежом, так и в Украине, пытаются спасти от мороза свои сады, поля и виноградники, разжигая прямо между растениями десятки костров. Такой способ сохранения растений от заморозков известен с давних времен и в некоторых случаях не лишен смысла.

Такое у нас тоже делают. Оберегают таким образом растения, тепло дают, задымляют сады. Относительно эффективности этого – если будут еще морозы, или даже если утром температура опустится до -2 или -3 градусов, то это тоже уже бьет по садоводству, и такая технология, скорее всего, тоже не спасет,

– говорит Денис Марчук.