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17 мая, 12:00
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Заморозки уничтожают урожай клубники, винограда и других культур: спасают ли костры с TikTok фрукты

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Заморозки в Украине весной 2025 года нанесли значительный ущерб урожаю фруктов, в частности клубники, винограда, яблок и орехов, уничтожив до 40% урожая.
  • Цены на фрукты, такие как клубника, выросли из-за уничтожения урожая, а попытки сохранить растения путем разжигания костров не всегда эффективны.

Этой весной украинскую плодоовощную отрасль постигло настоящее бедствие в виде заморозков, которые уничтожили большинство урожая некоторых фруктовых культур. Однако часть видов пострадала меньше.

Неприятный "сюрприз" от погоды

В 2025 году по всей Украине начало активной вегетации сельхозкультур совпало с переходом к среднесуточным температурам, которые превышают +10 градусов по Цельсию. Это примерно соответствует общим ежегодным срокам, отмечают специалисты Укргидрометцентра.

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Также с середины апреля активизировался рост всех культур и началось накопление тепла, что способствовало началу образования репродуктивных органов на посевах озимых на 2,5 – 3,5 недели раньше средних многолетних сроков. Также на 1,5 – 2 недели раньше зацвели плодовые и ягодные культуры. Однако в этот момент природа внесла свои безжалостные коррективы.

По данным агрометеорологов, по состоянию на 30 апреля больше всего пострадали плодовые и ягодные культуры, орех грецкий, на которых зафиксировано повреждение цветков, почек и завязи до 35 – 40 %. На яблонях поврежден цвет, на винограде зафиксировано повреждение молодых побегов и почек до 35 – 40 %. Подверглись частичному повреждению всходы раннего картофеля и овощей.

Важно! Вторжение холодного арктического воздуха на территорию Украины вызвало сильные и длительные заморозки, которые оказались критическими для многих сельхозкультур. Морозы нанесли значительный ущерб многим культурам, а некоторые из них вообще были почти полностью уничтожены.

Какие фруктовые пострадали больше всего

Эксперт ВАР Денис Марчук в комментарии 24 Каналу рассказал, что окончательные последствия можно будет увидеть чуть позже, но уже известно о сокрушительных убытках по некоторым культурам.

 

Денис Марчук

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

С садами проблема. Мы сейчас по своей ассоциации проводим опрос для того, чтобы понимать потери плодово-ягодных культур по предприятиям. Персики, абрикосы – там иногда 100% потери. Вишня, черешня – где-то 30 – 40%.

Обратите внимание! По словам эксперта, примерно так же, около 30%, украинские садоводы потеряли от урожая яблок и груш.

Как заморозки повлияют на стоимость фруктов

Морозы, которые уничтожили значительную часть урожая украинских садов также косвенно повлияют и на цену продукции, в том числе и фруктов.

 

Максим Гопка

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса

Весенние заморозки 2025 года, вероятно, приведут к росту цен на большинство фруктов в Украине. Особенно сильно пострадали абрикосы. В общем, стоит готовиться к более высоким ценам на фрукты этим летом, но импортные объемы не дадут ценам значительно повыситься.

Также аналитик во время разговора с 24 Каналом заметил, что весенние заморозки 2025 года нанесли ущерб яблоневым садам, что может поддерживать высокие цены на некоторые сорта и в этом году. Дальнейшая ситуация с ценами, по его мнению, будет зависеть от количества пораженных холодами садов.

Важно! По его словам сейчас цены на отечественную клубнику значительно выше, чем в прошлом году. Стоимость достигает более 250 гривен за килограмм из-за неблагоприятных погодных условий, что привели к уменьшению урожая.

Какие масштабы потерь украинских виноградарей

Институт виноградарства и виноделия имени Таирова постоянно мониторит состояние виноградников юга Одесской области. Ученые Национального научного центра сообщили в комментарии 24 Каналу, что прогнозирование заморозков является одним из факторов размещения насаждений винограда на территории Украины.

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Важно! Оптимальная зона промышленного виноградарства охватывает южные районы, где заморозки были наименее интенсивными и не вызывали значительного вреда растениям винограда.

 

Андрей Штирбу

Кандидат биологических наук, заведующий отделом виноградарства

Другая ситуация сложилась севернее, за пределами оптимальной зоны промышленного виноградарства, где размещены в основном небольшие площади под насаждениями, преимущественно хозяйств населения. Урожайность этих насаждений винограда в 2025 году будет зависеть от степени повреждения растений в каждом отдельном хозяйстве. Так, если повреждены только верхушки побегов, то их рост восстановится за счет пасынковых почек и урожай может быть нормальным.

Ученый отмечает, что если зеленые побеги повреждены сильно, но нижние части их сохранились, то в таком случае урожай можно получить частично за счет сохранившихся соцветий и частично за счет побегов, которые будут развиваться из пасынковых почек (на отдельных сортах).

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Обратите внимание! При полной гибели молодых побегов от заморозков вероятна полная потеря урожая, но восстановление зеленого прироста может происходить из почек замещения. Хороший эффект в этом случае дает применение подкормки.

На полях также большие потери

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, до конца апреля продолжались негативные проявления первой волны заморозков, которые наблюдались в период 7 – 11 апреля, в частности по сообщениям агрометеорологов в южных областях частично были повреждены растения озимой пшеницы, озимого рапса и льна.

По озимым – проблема с рапсом. Он быстрее всего на фумигацию пошел, расцвел. Из яровых культур, знаем, от заморозков пострадал горох. Пострадала и яровая кукуруза – там тоже потери могут быть значительные по предприятиям в Украине, 
– рассказал Денис Марчук.

Дефицит осадков, низкая относительная влажность воздуха и высокие дневные температуры приводили к высыханию верхних слоев почвы и возникновению суховейного эффекта по всей территории страны. Ухудшалось также влагообеспечение метрового слоя почвы.

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Спасают ли костры от мороза сады и поля

Последние несколько недель соцсети захлестнули щемящие видео и шортси, где люди, как за рубежом, так и в Украине, пытаются спасти от мороза свои сады, поля и виноградники, разжигая прямо между растениями десятки костров. Такой способ сохранения растений от заморозков известен с давних времен и в некоторых случаях не лишен смысла.

Такое у нас тоже делают. Оберегают таким образом растения, тепло дают, задымляют сады. Относительно эффективности этого – если будут еще морозы, или даже если утром температура опустится до -2 или -3 градусов, то это тоже уже бьет по садоводству, и такая технология, скорее всего, тоже не спасет,
– говорит Денис Марчук.

@gardencraft Як вже дістали ці заморозки#виноград #мороз #grape #виноградник ♬ оригінальний звук - Андрій Мних