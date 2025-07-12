Когда и зачем нужно землеустройство?

Землеустройство является совокупностью правовых, организационных и технических действий, направленных на упорядочение использования и охраны земель, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Читайте также Каким образом оформить земельный участок под домом в 2025 году

Это процесс, который позволяет узаконить или изменить статус вашего земельного участка, установить его границы, определить целевое назначение и подготовить документы для государственной регистрации. Землеустройство нужно:

Во время приватизации земельного участка – без проекта землеустройства нельзя получить государственный акт или выписку из Госреестра.

– без проекта землеустройства нельзя получить государственный акт или выписку из Госреестра. Для изменения целевого назначения земли – например, с сельскохозяйственного использования на застройку или коммерцию.

– например, с сельскохозяйственного использования на застройку или коммерцию. При разделении или объединении земельных участков – это касается как наследования, так и объединения нескольких паев в один участок.

– это касается как наследования, так и объединения нескольких паев в один участок. Для оформления наследства или купли-продажи , если документы устаревшие или отсутствуют.

, если документы устаревшие или отсутствуют. Для установления границ на местности – особенно важно в случаях земельных споров или отсутствия четких границ на кадастровой карте.

Обратите внимание! Землеустройство – это основа для любых юридических действий с землей. Если документы оформлены правильно, у вас не возникнет проблем с нотариусом, Госгеокадастром или регистрационной службой.