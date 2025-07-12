Коли і навіщо потрібен землеустрій?

Землеустрій є сукупністю правових, організаційних та технічних дій, спрямованих на впорядкування використання та охорони земель, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Це процес, який дозволяє узаконити або змінити статус вашої земельної ділянки, встановити її межі, визначити цільове призначення та підготувати документи для державної реєстрації. Землеустрій потрібен:

Під час приватизації земельної ділянки – без проєкту землеустрою не можна отримати державний акт або витяг із Держреєстру.

– без проєкту землеустрою не можна отримати державний акт або витяг із Держреєстру. Для зміни цільового призначення землі – наприклад, із сільськогосподарського використання на забудову або комерцію.

– наприклад, із сільськогосподарського використання на забудову або комерцію. При поділі або об'єднанні земельних ділянок – це стосується як спадкування, так і об'єднання кількох паїв в одну ділянку.

– це стосується як спадкування, так і об'єднання кількох паїв в одну ділянку. Для оформлення спадщини чи купівлі-продажу , якщо документи застарілі або відсутні.

, якщо документи застарілі або відсутні. Для встановлення меж на місцевості – особливо важливо у випадках земельних спорів або відсутності чітких меж на кадастровій карті.

Зверніть увагу! Землеустрій – це основа для будь-яких юридичних дій із землею. Якщо документи оформлені правильно, у вас не виникне проблем із нотаріусом, Держгеокадастром чи реєстраційною службою.