Самосійні рослини на ділянці: чи можна їх рубати у 2026 році

На земельній ділянці іноді можуть виростити непотрібні для власника рослини, зокрема кущі та дерева. Вони можуть заважати жити та вести власне господарство.

Що можна робити з самосійними деревами та кущами

Що робити з самосійними рослинами, пояснив юрист Олег Козляк.

Читайте також Право власності на землю: які документи його засвідчують

Що взагалі означає самосійні? Так називають дерева та кущі, які виросли самі по собі, тобто без будь-якої участі людини. Однак виникає питання – чи можна щось робити з подібними рослинами та чи не порушує закон їхня вирубка?

Це не підпадає під поняття "лісове користування". Навпаки, не видалення такої порослі може в окремих випадках розцінюватись як бездіяльність власника,

– пояснив експерт.

Зверніть увагу! Це означає, що людина може самостійно, без будь-якого дозволу, видалити такі рослини.

Згідно з законодавством, слід використовувати землю відповідно до її призначення, у зв'язку з цим власник або власниця повинні:

доглядати за ділянкою;

не допускати її заростання;

підтримувати належний порядок на ній.

Стаття 91 Земельного кодексу свідчить, що власники сільськогосподарських земель повинні обробляти землю тощо. Якщо не дотримуватися цих вимог, то можуть накласти штраф – від 85 до 340 гривень.

Згідно з чинним законодавством, якщо дерево знаходиться безпосередньо на земельній ділянці, то не потрібно отримувати окремий дозвіл на його видалення. Власник може самостійно прийняте таке рішення, особливо якщо воно становить небезпеку для людей чи будинку.

Якщо дерево росте повністю на вашій приватній ділянці – ви, як власник або користувач, зазвичай маєте право ухвалювати рішення про його вирубку, особливо якщо дерево створює загрозу,

– повідомив Олег Козляк.

Важливо! Подібне правило діє навіть для ділянок, які ще не оформлені у приватну власність.

Якщо дерево росте на чужій території, то така ситуація вже складніша. За цих обставин слід звернутися до місцевої влади та отримати дозвіл.

У межах населеного пункту, якщо дерево підпадає під правила благоустрою, часто потрібно отримати "ордер" або дозвіл на видалення зелених насаджень згідно з місцевими нормами,

– надав пояснення юрист.

Після подання заяви фахівці оглянуть дерево та визначать суму компенсації за його видалення.

Що ще слід знати про чинне агро законодавство

Для того, аби зрубати дрова у лісі, слід оформити лісорубний квиток. А при купівлі дров у офіційних лісгоспах чи державних структурах потрібно мати накладну або товарно-транспортну накладну.

За незаконну заготовку дрів передбачені, зокрема, штрафні санкції. Наразі штраф для пересічних українців становить від 102 гривень до 238 гривень. Водночас покарання для посадовців – від 170 до 272 гривень.