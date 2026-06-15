Что можно делать с самосевными деревьями и кустарниками

Что делать с самосевными растениями, объяснил юрист Олег Козляк.

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Что вообще означает "самосев"? Так называют деревья и кусты, которые выросли сами по себе, то есть без какого-либо участия человека. Однако возникает вопрос – можно ли что-то делать с подобными растениями и не нарушает ли закон их вырубка?

Это не подпадает под понятие "лесопользование". Наоборот, неудаление такой поросли может в отдельных случаях расцениваться как бездействие собственника,

– пояснил эксперт.

Обратите внимание! Это означает, что человек может самостоятельно, без какого-либо разрешения, удалить такие растения.

Согласно законодательству, землю следует использовать в соответствии с ее назначением, в связи с чем владелец или владелица должны:

ухаживать за участком;

не допускать ее заростания;

поддерживать надлежащий порядок на ней.

Статья 91 Земельного кодекса гласит, что владельцы сельскохозяйственных земель должны обрабатывать землю и т. д. Если не соблюдать эти требования, то может быть наложен штраф – от 85 до 340 гривен.

Согласно действующему законодательству, если дерево находится непосредственно на земельном участке, то не нужно получать отдельное разрешение на его удаление. Владелец может самостоятельно принять такое решение, особенно если оно представляет опасность для людей или дома.

Если дерево растет полностью на вашем частном участке – вы, как владелец или пользователь, обычно имеете право принимать решение о его вырубке, особенно если дерево создает угрозу,

– сообщил Олег Козляк.

Важно! Подобное правило действует даже для участков, которые еще не оформлены в частную собственность.

Если дерево растет на чужой территории, то такая ситуация уже сложнее. В этих обстоятельствах следует обратиться к местным властям и получить разрешение.

В пределах населенного пункта, если дерево подпадает под правила благоустройства, часто требуется получить "ордер" или разрешение на удаление зеленых насаждений в соответствии с местными нормами,

– пояснил юрист.

После подачи заявления специалисты осмотрят дерево и определят сумму компенсации за его удаление.

Что еще следует знать о действующем агрозаконодательстве

Для того, чтобы срубить дрова в лесу, необходимо оформить лесорубный билет. А при покупке дров в официальных лесхозах или государственных структурах нужно иметь накладную или товарно-транспортную накладную.

За незаконную заготовку дров предусмотрены, в частности, штрафные санкции. В настоящее время штраф для рядовых украинцев составляет от 102 гривен до 238 гривен. В то же время наказание для должностных лиц — от 170 до 272 гривен.