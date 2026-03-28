"Сезон тиші" в лісах і степах: за що українців можуть оштрафувати з 1 квітня
- З 1 квітня по 15 червня в Україні триває "сезон тиші" – період розмноження тварин у дикій природі.
- У цей час у лісах, степах і біля водойм заборонено створювати підвищений шум, а за порушення обмежень грозить штраф.
Навесні люди дедалі частіше вирушають на природу задля відпочинку, емоційного перезавантаження чи фізичної активності. Однак з 1 квітня по 15 червня триватиме "сезон тиші".
Що не можна робити в "сезон тиші"?
Йдеться про період, коли тварини в дикій природі розмножуються, пояснили у Всесвітньому фонді дикої природи. Для українців у цей час є заборони, за порушення яких передбачено покарання.
Обмеження стосуються тих, хто веде господарську діяльність у лісах, степах і біля водойм, а також мешкає там чи перебуває як турист. Насамперед це стосується джерел підвищеного шуму.
Перелік заборон містить стаття 39 ЗУ "Про тваринний світ":
- проведення вибухових робіт, стрільби;
- запуск феєрверків;
- організація концертів і фестивалів;
- проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах;
- використання моторних маломірних суден;
- санітарні рубки лісу тощо.
Штрафи за недотримання правил прописані у статті 87 Кодексу про адміністративні правопорушення. Українці можуть заплатити від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 – 850 гривень. Однак для посадових осіб сума більша (50 – 70 неоподатковуваних мінімумів) – від 850 до 1 190 гривень.
Рекомендації для "сезону тиші" / Фото WWF-Україна
Важливо! Первоцвіти належать до рідкісних рослин, а частина з них – зокрема підсніжники, крокуси, білоцвіт, сон-трава та черемша – занесені до Червоної книги України.
Зривати чи викопувати такі рослини заборонено, адже це призводить до скорочення їхніх популяцій і може поставити окремі види під загрозу повного зникнення.
Які ще заборони діють в Україні?
Нагадаємо, 1 квітня в Україні закінчується термін заборони на вилов щуки, адже нерестова активність цього прісноводного хижака розпочинається значно раніше, аніж в інших риб.
А от ловити раків заборонено до 30 червня. Виняток – водойми Закарпатської області, де обмеження діють цілий рік через червонокнижного широкопалого рака. Штраф за одну особину складає 3 332 гривень.