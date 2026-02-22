Від 34 гривень до 85 тисяч: за що можуть покарати рибалок у лютому 2026 року

Ловити рибу взимку можна, однак варто знати про сезонні обмеження. Адже за порушення деяких правил може загрожувати не тільки штраф, а й обмеження волі.

Чи можуть покарати за вилов риби в лютому?

Про те, який штраф можуть отримати рибалки, йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції України.

Так, від 1 листопада 2025 року до початку весняно-літнього нерестового періоду 2026 року вилов риби у зимувальних ямах – заборонено.

Оскільки риба перезимовує у найглибших частинах водойм (зимувальних ямах), аби захистити її ввели обмеження. Зокрема йдеться про штрафи різних сум для різних видів порушень.

Зверніть увагу! Ловити рибу поза межами зимувальних ям – можна.

Водночас в інспекції нагадали про дозволені знаряддя лову. Серед яких:

зимові вудки;

жерлиці;

донні вудки;

поплавкові вудки.

Важливо! У відповідний період один рибалка може використовувати не більше 7 гачків.

Який штраф можна отримати через порушення правил зимової риболовлі?

Якщо порушити заборону про вилов риби у зимувальних ямах можна отримати штраф у межах 34 – 170 гривень.

Водночас за риболовлю у період осені-зими, поки не завершиться нерест, штраф буде більшим. Від 340 гривень до 680 гривень із конфіскацією знарядь і засобів лову та незаконно виловленої риби.

Кримінально карається незаконне рибальство, що заподіює істотну шкоду. За статтею 249 таке порушення карається штрафом від 17 тисяч гривень до 84 тисяч гривень. Зокрема за такий вид риболовлі порушникові загрожує обмеження волі до 3 років.

Яку рибу заборонено ловити в лютому?

Від 15 лютого 2026 року набула чинності заборона на вилов щуки. Обмеження триватиме до 31 березня. Про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Причина – біологічні особливості щуки. У цих риб нерестова активність починається раніше. Але період обмежень стосується не лише нересту (відкладання ікри), а й переднерестової міграції, коли відбувається дозрівання ікри та молок.

У цей період щуки особливо вразливі, тож заборона вилову допоможе захистити риб.

Що ще відомо про зимову риболовлю?

Для любителів риболовлі взимку важливо знати особливості кожного виду риб та "вдалі" місця. Зокрема не можна забувати про власну безпеку на льоду.

А як варіант прикормки на зимовій рибалці можна використати хліб. Однак хліб має бути дрібно подрібнений та висушений.