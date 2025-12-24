Дивовижна знахідка: у Києві бачили незвичайні сині гриби

Попри те, що наразі вже майже Новий рік, однак погода і температура повітря дозволяють грибам рости та розвиватися у диких умовах. Серед звичайних видів цього царства у лісах можна знайти і доволі незвичні на вигляд екземпляри.

У Києві виявили гриби з незвичним зовнішнім виглядом

У Голосіївському районі Києва зафіксували рідкісні гриби виду Arrhenia chlorocyanea, про знахідку повідомили у спільноті "Гиби України", повідомляє 24 Канал. Авторка також опублікувала світлини грибів, зроблені 16 листопада 2025 року.

За словами Катерини Квітки-Горицвіт, побачити ці незвичайні гриби вдалося завдяки грибному досліднику Сергію Оріненку. Arrhenia chlorocyanea вирізняється незвичним забарвленням і формою, через що багато коментаторів порівняли її з "казковими" або "футуристичними" об'єктами.

Опубліковані фотографії викликали жваве обговорення серед учасників спільноти. Користувачі відзначали як рідкість самої знахідки, так і високу якість знімків. У коментарях гриби описували як "наче з іншого виміру", "космічні" та "заворожуючі".

Arrhenia chlorocyanea належить до малопоширених видів і трапляється нечасто, тому її фіксація в межах великого міста є цінною для любителів мікології та спостерігачів за міською природою.

Фахівці нагадують, що навіть малопомітні лісові ділянки в межах мегаполісів можуть зберігати високу біорізноманітність і ставати місцем несподіваних наукових та природничих відкриттів.

