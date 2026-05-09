Скільки риби можна зловити за день, щоб випадково не отримати штраф

Любительська риболовля в Україні безплатна та не потребує спеціальних дозволів, але це не означає відсутності обмежень. Чіткі правила діють насамперед щодо кількості вилову, який спокійно можна забрати із собою додому.

Скільки риби можна зловити за день?

Про ці норми часто забувають, хоча за порушення можна отримати штраф. Детальніше розповідає 24 Канал.

Нагадаємо, що в Україні діють оновлені Правила любительського рибальства. Відповідно до них, добова норма вилову на одну особу становить 3 кілограми, а також одна додаткова рибина.

Щоправда, на деякі види таке обмеження не діє – це атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька та чебачок амурський. Водночас добова норма вилову раків – 30 особин, двостулкових молюсків – 5 кілограмів, а креветок – 1 кілограм.

Аби мимоволі не стати браконьєром, важливо звертати увагу й на розміри своїх "трофеїв". Тож кожен рибалка повинен мати засіб для вимірювання їх довжини, аби обережно повертати замалих особин назад у водойму, знявши з гачка.



Мінімально дозволені для вилову розміри / Держрибагентство

А от занесені до Червоної книги України види заборонено ловити в будь-якому разі. Це білуга, севрюга, осетер руський, лосось чорноморський і дунайський, харіус європейський тощо.

Окрім того, існує норма кількості рибальського знаряддя. Користуватися дозволено як вудками, так і спінінгами всіх видів зі штучною або природною принадою, але не більше 7 гачками для однієї людини. Проте в період нересту (зазвичай триває з квітня до червня) доведеться обмежитися лише 2 гачками.

Як можуть покарати українців?

Адміністративну відповідальність визначає стаття 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Грубе порушення правил рибальства може обійтися громадянам штрафом – від 340 до 680 гривень з можливою конфіскацією знаряддя та вилову. Для посадових осіб сума стягнення більша – від 510 до 850 гривень.

Йдеться про перевищення добової норми вилову;

рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму чи отруйних речовин;

використання промислових знарядь лову особами, які не мають відповідного дозволу тощо.

Що треба знати про інші заборони?

Нагадаємо, ловити раків в Україні заборонено до 30 червня, а штраф за одну особину складає 3 332 гривень. Водночас на водоймах Закарпаття обмеження діє постійно через поширений червонокнижний вид.

Натомість нічна риболовля наразі обмежена комендантською годиною, яка розпочинається о 00:00.