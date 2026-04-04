До 30 тисяч штрафу: де можна палити сухі гілки, а де краще не ризикувати

Навесні багато господарів прибирають старе листя, сухі гілки та сміття, які залишилися з минулого сезону. Однак спалювати їх де завгодно не можна, адже за теплої погоди ризик виникнення пожежі зростає в кілька разів.

Де не можна спалювати гілки та сухе листя?

Правила пожежної безпеки в Україні забороняють розпалювати багаття ближче ніж за 30 метрів від будь-яких будівель і споруд, розповіли в ДСНС України.

Не можна також розводити відкритий вогонь:

від стоянок з автомобілями – ближче за 25 метрів

від хвойного лісу – ближче за 50 метрів;

від листяного лісу – ближче за 25 метрів.

Водночас рятувальники зазначають, що готувати їжу на відкритому вогні можна на відстані від 5 метрів. Однак місце, де розводитиметься вогонь, необхідно перед цим спеціально облаштувати.

Місце для багаття слід очистити до шару ґрунту та обкопати смугою очищеної землі шириною не менше 2,5 метра,

– зазначили фахівці.

При цьому після приготування їжі в жодному разі не можна викидати незагашене вугілля.

А от спалювати гілки, суху траву, листя на природі правила дозволяють лише у виняткових випадках. Це мають право робити виключно надзвичайники під час гасіння пожеж у природних екосистемах.

Спалювання сухої трави та листя – одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж на відкритих територіях, зокрема на приватних земельних ділянках та сільськогосподарських угіддях,

– наголошують у ДСНС.

Які штрафи за порушення правил?

В інших випадках за спалювання сухої трави та рослинності українці можуть отримати чималі штрафи. Кілька років тому Рада підвищила покарання за розведення пожеж, тож тепер санкції становлять:

для звичайних українців — від 3 060 до 6 120 гривень ;

; для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень.

За спалювання сухостою на територіях природно-заповідного фонду можна отримати штраф від 6 120 до 12 240 гривень.

Якщо ж при цьому загинуть тварини чи люди на пожежі, покаранння зросте від 21 420 до 30 600 гривень. За особливо руйнівних наслідків можливе навіть ув’язнення від 5 до 10 років.

Однак спалювати сухі гілки, наприклад, правила дозволяють у побуті:

для приготування їжі у печі, на мангалі чи іншому обладнанні;

для обігріву житла.

Тако можна спалити сухі гілки під час культурних обрядів, наприклад, для багаття на Івана Купала. Але для цього потрібен окремий дозвіл.

У цих випадках потрібно заздалегідь погодити місце і час із місцевою владою,

– додали у службі.

Важливо! В жодному разі не можна спалювати гілки, листя у вітряну погоду. Адже сильний вітер значно підвищує ризики пожежі.

Що робити з сухим листям та гілками?