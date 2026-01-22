Польські фермери анонсують страйк на кордоні з Україною: коли та де пройде
- Польські фермери планують протест 23 січня на кордоні з Україною біля пункту пропуску "Долгобичув – Угринів".
- Акція протесту буде проходити з 11:00 до 15:30 за польським часом, можливе ускладнення руху транспорту.
Польські сільгоспвиробники 23 січня планують провести акцію протесту поблизу пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" на українсько-польському кордоні. У зв'язку з цим можливі ускладнення руху транспорту в зазначеному напрямку.
Фермери з Польщі хочуть протестувати на кордоні
Польські фермери мають намір 23 січня розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, посилаючись на інформацію від польської сторони.
За наявними даними, блокування автошляху, що веде до пункту пропуску з польського боку, заплановане з 11 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин за польським часом.
Загалом сільгоспвиробники сусідньої країни анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня,
– зазначили у відомстві.
У Державній прикордонній службі України закликали перевізників враховувати можливі ускладнення руху транспорту та заздалегідь обирати альтернативні пункти пропуску для перетину кордону.
Посол України в Польщі: більшість аграрних суперечок між країнами є штучними
Посол Василь Боднар раніше повідомляв, що близько 80% аграрних проблем між Україною та Польщею є штучними, створеними для розбрату виробників.
При цьому товарообмін між Україною та Польщею зріс на 7,7% у 2023 році, досягнувши 13 мільярдів доларів, причому Україна активно імпортує польську продукцію, необхідну під час війни.