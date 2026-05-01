Ціни на каву нестабільні: українців попередили про подорожчання найближчим часом

Світовий ринок кави залишається нестабільним, а ціни демонструють різкі коливання. Експерти прогнозують нове подорожчання, яке вже незабаром відчують і українські споживачі.

Які чинники впливають на вартість кави?

Науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів у коментарі 24 Каналу, що цінова ситуація на світовому ринку кави в останні місяці є дуже мінливою. Так, за інформацією Світової організації кави (ICO), наприкінці квітня 2026 року середня індикативна ціна кави сягнула 2,75 долара США/фунт.

Дивіться також Українські томати дешевшають: які наразі ціни у магазинах

Ці показники майже на 3 % перевищують значення лютого цього року. Втім, ще в грудні 2025 року вона становила 3,05 долара США/фунт. Отже, можна говорити про загальне зниження вартості кави на міжнародних ринках від початку 2026 року.

Богдан Духницький Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" З іншого боку, нині визначальним фактором є воєнні дії на Близькому Сході та продовження блокування Ормузької протоки, яке спричиняє підвищення цін на нафту і продукти її переробки. Через це збільшуються витрати на перевезення кави, які закладаються безпосередніми виробниками та дистриб’юторами в кінцеву ціну для споживачів.

Також експерти ринку висловлюють не дуже оптимістичні прогнози стосовно майбутнього урожаю кави й експорту її Бразилією, що виступає найбільшим виробником цього продукту в світі.

Які будуть ціни на каву найближчим часом?

Як наслідок, передбачається подорожчання кави найближчим часом.

Україна повністю залежить від закупівель кави з-за кордону, тому зазначені тенденції визначатимуть цінову картину на вітчизняному ринку. Слід додатково враховувати і ризики, яких зазнають спеціалізовані компанії-імпортери внаслідок триваючої збройної агресії Росії на території нашої держави,

– зазначає вчений.

За словами Богдана Духницького, від початку цього року фіксується незначне подорожчання кави в Україні. У грудні 2025 року Індекс Еспресо дорівнював 41,52 гривні, тоді як у квітні 2026 року він піднявся до 44,72 гривні (+8 %). Виходячи з цього, є підстави спрогнозувати чергове незначне здорожчання кави в Україні, яке у травні 2026 року може скласти 1-3 %.

Заморозки загрожують фруктам: що чекає на врожай персиків та абрикос?

Весняні заморозки в Україні поставили під загрозу врожай кісточкових фруктів, але остаточні прогнози про стан врожаю можна буде зробити лише в другій половині травня.

Ціни на фрукти зростуть через збільшення вартості матеріальних та енергетичних ресурсів, а не лише через втрати врожаю від заморозків.

Цьогоріч ціна на плоди і ягоди буде такою, яку, в умовах очікуваного підвищення тарифів за газ, електроенергію, гаряче і холодне водопостачання, послуги ЖКГ та інше, спроможний буде заплатити середньостатистичний споживач.