В Україні стрімко дешевшають тепличні огірки: ціни впали вже на 30%

Український ринок тепличних огірків переживає різке падіння цін через надлишок продукції та слабкий попит. Виробники змушені продавати овочі значно дешевше, щоб уникнути накопичення товару на складах.

Пропозиція огірків на ринку стрімко зросла

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують швидко знижуватися. За даними аналітиків EastFruit, виробники нині продають продукцію значно дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Основною причиною здешевлення учасники ринку називають сезонне збільшення обсягів продукції на тлі слабкого попиту. У тепличних господарствах тривають стабільні та достатньо великі вибірки огірків, що призвело до перенасичення ринку.

При цьому споживчий попит помітно просів порівняно з попереднім тижнем, через що продавцям дедалі складніше підтримувати попередній рівень цін.

Виробники змушені продавати дешевше

Наразі українські тепличні комбінати реалізують огірки по 30 – 60 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Через уповільнення продажів виробники змушені переглядати ціни у бік зниження, щоб активізувати збут та не допустити накопичення великих обсягів нереалізованої продукції.

Аналітики також зазначають, що нинішні ціни на тепличні огірки приблизно на 30% нижчі, ніж на початку травня минулого року. Водночас учасники ринку не виключають подальшого здешевлення, якщо темпи реалізації залишатимуться низькими.

Скільки наразі коштують огірки?

Згідно з даними "Мінфіну", у супермаркетах України встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 59,90 гривні за кілограм;

Metro 79 гривень за кілограм;

Megamarket 75 гривень за кілограм;

АТБ 89,89 гривні за кілограм;

VARUS 59,90 гривні за кілограм.

В Україні різко подорожчала морква: запаси майже закінчилися

На українському ринку почала стрімко дорожчати минулорічна морква через скорочення запасів у сховищах.

Ціни на моркву в Україні зросли на 22% через скорочення запасів у сховищах.

У супермаркетах ціни на моркву коливаються від 19,90 до 24,20 гривень за кілограм.

Водночас аналітики нагадують, що минулого року ситуація на ринку була схожою, однак тоді морква коштувала значно дорожче. У середньому ціни на якісну продукцію були у 3,2 раза вищими, ніж нині.