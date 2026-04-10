10 квітня, 09:55
Морква різко дорожчає: що відбувається з цінами в Україні

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Ціни на моркву в Україні зросли через високий попит та сезонний дефіцит у сховищах, причому зараз вони на 20% вищі, ніж минулого тижня.
  • Ціни у супермаркетах варіюються від 8,80 до 19 гривень за кілограм, проте в річному вимірі морква все ще на 69% дешевша, ніж минулого року.

В Україні почали зростати ціни на якісну моркву через високий попит і скорочення запасів. Ринок реагує на сезонний дефіцит продукції у сховищах.

Попит зростає, запаси скорочуються

За даними аналітиків EastFruit, цього тижня в Україні зафіксовано підвищення цін на якісну моркву. Основною причиною стало поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції.

Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують коренеплоди, тоді як запаси в господарствах швидко скорочуються. У результаті фермери отримали можливість переглянути ціни в бік зростання.

Наразі морква продається по 6–13 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Сезонний фактор і дефіцит якості

Експерти пояснюють позитивну цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції. Чим ближче до нового врожаю, тим складніше знайти моркву високої якості у потрібних обсягах.

Учасники ринку зазначають, що закупівельникам дедалі частіше доводиться стикатися з дефіцитом пропозиції. Це додатково підтримує ціни на продукцію.

Зверніть увагу! Водночас у річному вимірі морква залишається значно дешевшою: нинішні ціни приблизно на 69% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Наразі, за даними "Мінфіну", ціни на моркву у супермаркетах популярних мереж встановилися на такому рівні:

  • Metro 8,80 гривні за кілограм;
  • Auchan 9,90 гривні за кілограм;
  • Megamarket 19 гривні за кілограм;
  • Сільпо 9,80 гривні за кілограм;
  • АТБ 8,89 гривні за кілограм.

