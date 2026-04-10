Морква різко дорожчає: що відбувається з цінами в Україні
- Ціни на моркву в Україні зросли через високий попит та сезонний дефіцит у сховищах, причому зараз вони на 20% вищі, ніж минулого тижня.
- Ціни у супермаркетах варіюються від 8,80 до 19 гривень за кілограм, проте в річному вимірі морква все ще на 69% дешевша, ніж минулого року.
В Україні почали зростати ціни на якісну моркву через високий попит і скорочення запасів. Ринок реагує на сезонний дефіцит продукції у сховищах.
Попит зростає, запаси скорочуються
За даними аналітиків EastFruit, цього тижня в Україні зафіксовано підвищення цін на якісну моркву. Основною причиною стало поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції.
Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують коренеплоди, тоді як запаси в господарствах швидко скорочуються. У результаті фермери отримали можливість переглянути ціни в бік зростання.
Наразі морква продається по 6–13 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Сезонний фактор і дефіцит якості
Експерти пояснюють позитивну цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції. Чим ближче до нового врожаю, тим складніше знайти моркву високої якості у потрібних обсягах.
Учасники ринку зазначають, що закупівельникам дедалі частіше доводиться стикатися з дефіцитом пропозиції. Це додатково підтримує ціни на продукцію.
Зверніть увагу! Водночас у річному вимірі морква залишається значно дешевшою: нинішні ціни приблизно на 69% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.
Наразі, за даними "Мінфіну", ціни на моркву у супермаркетах популярних мереж встановилися на такому рівні:
- Metro 8,80 гривні за кілограм;
- Auchan 9,90 гривні за кілограм;
- Megamarket 19 гривні за кілограм;
- Сільпо 9,80 гривні за кілограм;
- АТБ 8,89 гривні за кілограм.
Українська капуста втрачає ціну: на ринок тиснуть імпорт і якість
В Україні білоголова капуста стрімко дешевшає через погіршення якості продукції та зростання імпорту.
Ціни на капусту впали на 22% за тиждень, і вони на 88% нижчі, ніж торік, через слабкий попит і конкуренцію з імпортом.