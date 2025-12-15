Ринок овочів штормить перед Новим роком: як змінились ціни за тиждень

На українському плодоовочевому ринку склалася доволі цікава ситуація, коли ціни на різні овочі перед різдвяно-новорічними святами змінювались доволі різнопланово. Найбільше у плані зміни цін здивували огірки та помідори.

Що відбувається з цінами на плодоовочевому ринку?

В Україні на тлі підвищення попиту напередодні новорічних свят подорожчали помідори (з 50 – 100 до 70 – 100 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. В той самий час, ціни на огірки знизилися (з 90 – 160 до 90 – 120 гривень за кілограм), що не дуже типово для грудня.

Після незначної корекції тижнем раніше, знову почала дешевшати білокачанна капуста (з 8 – 10 до 6 – 10 гривень за кілограм), також знизилися ціни на пекінську (з 22 – 25 до 16 – 20 гривень за кілограм) і цвітну (з 25 – 38 до 25 – 35 гривень за кілограм).

Водночас вартість кілограма броколі підвищилася (з 50 – 60 до 70 – 90 гривень за кілограм). Подорожчали редиска (з 20 – 40 до 25 – 40 гривень за кілограм) і зелена цибуля (з 95 – 105 до 100 – 120 гривень за кілограм).

Як змінились ціни у фруктовому сегменті?

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням лимонів (з 85 – 95 до 90 – 100 гривень за кілограм) та мандаринів (з 55 – 85 до 65 – 95 гривень за кілограм). Водночас ціни на апельсин, на тлі зростання пропозиції, почали знижуватися (з 65 – 125 до 65 – 135 гривень за кілограм).

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися хурма (з 60 – 75 до 80 – 90 гривень за кілограм) та гранат (зі 100 – 120 до 115 – 140 гривень за кілограм). Діапазон цін на ківі розширився (з 95 – 286 до 85 – 335 гривень за кілограм), а на банан звузився (з 52 – 70 до 58 – 65 гривень за кілограм).

