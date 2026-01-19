В Україні різко змінились ціни на яйця: скільки коштує десяток
- Ціни на курячі яйця в Україні з грудня 2024 до грудня 2025 року зросли на 10,8%, а в місячному вимірі – на 5,6%.
- Наприкінці 2025 року нефасовані яйця категорії С1 подешевшали на 1,02 гривні за штуку, а середня ціна за десяток становить 57,3 гривні.
За рік курячі яйця в Україні помітно зросли в ціні, а темпи подорожчання лише посилювалися. Водночас наприкінці 2025 року нефасована продукція в окремих мережах несподівано подешевшала.
Які наразі ціни на яйця в Україні?
В Україні зафіксовано суттєве зростання цін на курячі яйця, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Держстату. За офіційними даними, з грудня 2024 року до грудня 2025 року їхня вартість підвищилася на 10,8%, а в місячному вимірі – на 5,6%.
Загалом із січня по грудень ціни зросли одразу на 35,4%, свідчить статистика.
Разом із тим, наприкінці грудня 2025 року ситуація частково змінилася. За даними "Мінфіну", нефасовані яйця категорії С1 подешевшали приблизно на 1,02 гривні за штуку, або на 10,2 гривні за десяток. Наразі у великих торговельних мережах середня ціна становить близько 5,73 гривні за яйце, або 57,3 гривні за десяток.
У супермаркетах ціни різняться:
- в Auchan яйця продають у середньому по 4,9 гривні за штуку,
- у Novus – по 4,99 гривні, в "ЕКОмаркеті" – по 5,53 гривні,
- у МегаМаркеті ціна сягає 7,5 гривні за штуку.
