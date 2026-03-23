Україна змінює ринок сої: менше врожаю – більше переробки

В Україні у 2025/26 маркетинговому році зменшиться виробництво сої через скорочення посівів. Водночас переробка та експорт соєвої олії залишаються стабільними.

Внутрішня переробка сої поступово зростає

Внутрішнє використання сої в Україні у 2025/26 маркетинговому році прогнозується на рівні 2,9 мільйона тонн, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу. Це на 51,4% більше за середній показник останніх п'яти років, хоча дещо менше, ніж у попередньому сезоні.

Дивіться також Соя дешевшає на світових ринках на тлі затримки переговорів США і Китаю

Аналітики зазначають, що попередній сезон відзначився рекордними площами посівів сої. Натомість у 2025/26 маркетинговому році аграрії засіяли близько 2,1 мільйона гектарів, що на 30% менше, ніж торік, але перевищує середній показник за п'ять років.

За середньої врожайності 2,4 тонни з гектара валовий збір сої оцінюється у 5 мільйонів тонн, що на понад 30% менше, ніж у попередньому сезоні. Основною причиною скорочення врожаю стало саме зменшення посівних площ.

Важливо! Попри це, виробництво соєвої олії залишається відносно стабільним. У 2025/26 маркетинговому році воно прогнозується на рівні 527 тисяч тонн, що лише на 2,6% менше, ніж торік.

Як вдалося досягти високих показників переробки?

Такий результат пояснюється зміною підходів до ринку – зокрема, запровадженням експортного мита для трейдерів, які не є виробниками. Це стимулює переробку сої всередині країни та скорочує експорт сировини.

Водночас внутрішнє споживання соєвої олії залишається низьким – на рівні 25–30 тисяч тонн, адже українські споживачі традиційно віддають перевагу соняшниковій олії. Близько 95% виробленої продукції експортується.

У 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 520 тисяч тонн соєвої олії, а у 2025/26 прогнозується незначне зниження – до 501 тисячі тонн. Основним покупцем залишається Європейський Союз, на який припадає 87% експорту.

Зверніть увагу! За оцінками експертів, такі тенденції свідчать про поступовий перехід українського агросектору від експорту сировини до виробництва продукції з доданою вартістю.

Скандал із соєю: Китай тисне на Бразилію через якість продукції