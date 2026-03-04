Від виноградника до пляшки: в Україні запроваджують повну прослідковуваність вина

Запуск електронного реєстру винограду, який мав стартувати з 1 січня 2026 року, наразі призупинено. Водночас крафтовим виробникам радять заздалегідь готуватися до нових вимог і повної прослідковуваності продукції.

Виробництво вина будуть контролювати

Електронна система, що дозволить відстежувати шлях винограду від виноградника до готової пляшки вина, поки що не запрацювала, хоча її планували запустити з 1 січня 2026 року, розповіла голова Асоціації крафтових виноробів України Світлана Цибак. Втім, виробникам варто бути готовими до впровадження нових правил, повідомляє AgroPortal.ua.

За її словами, винороби повинні будуть вносити до реєстру інформацію про площі насаджень, обсяги врожаю та виготовлену продукцію. Принцип роботи передбачає чітку відповідність між зібраним виноградом і кількістю виробленого вина. Наприклад, із 10 кілограмів винограду сорту Каберне неможливо виготовити 1000 пляшок – лише обмежену кількість, яку потрібно задекларувати. Такий підхід забезпечить прозорість виробництва. Хоча це й ускладнить процес для малих виробників, водночас дозволить їм працювати в офіційному правовому полі.

Світлана Цибак також нагадала, що з 1 січня 2026 року набув чинності Закон України "Про виноград, вино та продукти виноградарства", який встановлює чіткі вимоги до виробництва вина. Документ запроваджує прозорі правила, гармонізовані з міжнародною практикою, зокрема врегульовує питання географічних зазначень та порядок їх використання.

Зверніть увагу! Крім того, оновлюються вимоги до маркування продукції, що може потребувати зміни етикеток. Також в Україні відмовляються від використання назв "коньяк" та "шампанське" для вітчизняної продукції.

