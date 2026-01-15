Українці масово скуповують: у супермаркеті неочікувано здешевшав популярний продукт

Попри загальне подорожчання продуктів в Україні, у січні один із популярних молочних товарів показав несподіване здешевлення. Йдеться про вершкове масло, ціни на яке знизилися порівняно з груднем минулого року.

Ціни на масло зненацька впали

Протягом останніх років продукти харчування в Україні переважно дорожчали, однак на початку січня ситуація з одним із молочних товарів змінилася, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". За даними порталу, 13 січня ціни на вершкове масло в супермаркетах знизилися порівняно із середніми показниками за грудень 2025 року.

Зокрема, вершкове масло "Селянське" жирністю 72,5 відсотка нині в середньому коштує 96,97 гривні за упаковку вагою 200 грамів. Для порівняння, у грудні цей продукт продавали приблизно по 118,97 гривні.

Подешевшало й масло "Яготинське" жирністю 73 відсотки. Станом на 13 січня пачка вагою 200 грамів у супермаркетах коштувала в середньому 110,17 гривні, тоді як у грудні її середня ціна становила 115,48 гривні.

