Експорт українського вершкового масла у 2025 році зріс у понад удвічі
- У 2025 році Україна експортувала 15 тисяч тонн вершкового масла, що в 2,1 раза більше, ніж у 2024 році.
- Вартість експорту масла зросла до 107,4 мільйона доларів США, збільшившись у 2,2 раза, причому основними імпортерами стали Молдова, Азербайджан і Польща.
У 2025 році Україна суттєво наростила постачання вершкового масла на зовнішні ринки. Обсяги експорту зросли більш ніж у два рази порівняно з попереднім роком, що забезпечило значне збільшення валютного виторгу.
Минулого року експорт масла зріс
За підсумками 2025 року з України на експорт було відправлено 15 тисяч тонн вершкового масла, повідомляє Державна митна служба. Цей обсяг у 2,1 раза перевищує показник 2024 року.
Вартість експортованого вершкового масла також істотно зросла – у грошовому вимірі надходження збільшилися у 2,2 раза та досягли 107,4 мільйона доларів США.
Основними імпортерами українського вершкового масла у 2025 році стали:
Молдова, на яку припало 31,4% постачання,
Азербайджан з часткою 10,2%,
Польща, яка закупила 9,4% від загального обсягу експорту.
Масло більше не тягне ринок: чому українські виробники менше заробляють?
Світові ціни на масло знизилися, що вплинуло на закупівельні ціни на молочну сировину в Україні.
Експорт до ЄС ускладнився через квоти, тому українські виробники шукають нові ринки в Африці та Азії.