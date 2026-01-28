Експорт українського вершкового масла у 2025 році зріс у понад удвічі

У 2025 році Україна суттєво наростила постачання вершкового масла на зовнішні ринки. Обсяги експорту зросли більш ніж у два рази порівняно з попереднім роком, що забезпечило значне збільшення валютного виторгу.

Минулого року експорт масла зріс

За підсумками 2025 року з України на експорт було відправлено 15 тисяч тонн вершкового масла, повідомляє Державна митна служба. Цей обсяг у 2,1 раза перевищує показник 2024 року.

Читайте також Українці масово скуповують: у супермаркеті неочікувано здешевшав популярний продукт

Вартість експортованого вершкового масла також істотно зросла – у грошовому вимірі надходження збільшилися у 2,2 раза та досягли 107,4 мільйона доларів США.

Основними імпортерами українського вершкового масла у 2025 році стали:

Молдова , на яку припало 31,4% постачання,

Азербайджан з часткою 10,2%,

Польща, яка закупила 9,4% від загального обсягу експорту.

Масло більше не тягне ринок: чому українські виробники менше заробляють?