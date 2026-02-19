Світові ціни на "молочку" ростуть вже 2 місяці: що подорожчало найбільше

Індекс цін на молочну продукцію на торгах Global Dairy Trade 17 лютого підвищився до чотирьох тисяч двадцяти восьми доларів США за тонну. Зростання триває вже четвертий аукціон поспіль, що свідчить про посилення цінових тенденцій на світовому ринку.

Ціни на молочну продукцію зростають

За даними Спілки молочних підприємств України, індекс цін на молочну продукцію на останніх торгах Global Dairy Trade зріс на 3,6% – до 4030 доларів США за тонну.

Підвищення цін зафіксовано за низкою основних позицій. Зокрема, вершкове масло подорожчало на 10,87% – до 6350 доларів США за тонну, молочний жир – на 3,8% до 6750 доларів США за тонну, сир "Моцарелла" – на 5,0% до 3880 доларів США за тонну.

Зверніть увагу! Також зросли котирування сухого незбираного молока – на 2,5% до 3710 доларів США за тонну та сухого знежиреного молока – на 3,0% до 2970 доларів США за тонну. Водночас сир "Чедер" подешевшав на 1,0% – до 4740 доларів США за тонну.

За останні 4 аукціони ціни на вершкове масло зросли на 26,6%, а на сухе знежирене молоко – на 22,3%.

Важливо! Загалом під час торгів було реалізовано 22,2 тис. тонн молочної продукції за участі 167 учасників. Наступний аукціон Global Dairy Trade заплановано на 3 березня.

