Одним із популярних варіантів консервації є кабачки. Втім для того, щоб почати процес приготування потрібно розуміти, у скільки може обійтися така закрутка. Як виявилося, ціна доволі невисока.

Скільки коштуватиме одна літрова банка консервованих кабачків вдома?

Відповідно до середніх цін 24 Канал підрахував, яка буде орієнтовна вартість консервованих кабачків, для приготування яких знадобляться не лише кабачки, але й часник, кріп, петрушка, лавровий листок, перець горошком, вода, цукор, сіль та оцет столовий.

Читайте також Ціна консервації помідорів: чи дорого обійдуться закрутки на зиму

Наприклад для того, щоб закрутити на зиму 10 літрових банок кабачків знадобиться 5 кілограмів кабачків, 20 зубчиків часнику, 20 горошин чорного перцю, 10 лаврових листків, 10 столових ложок солі, 40 столових ложок цукру та 30 столових ложок оцту 9%. Водночас кріп та петрушка можна додавати за смаком.

Якщо ж розрахувати ціни на ці продукти, то вийде, що на 10 літрів консервації знадобиться:

У супермаркетах за кілограм молодих кабачків орієнтовно потрібно віддати від 24 гривень до 30 гривень, а отже, за 5 кілограмів вийде десь від 120 до 150 гривень.

За часник середня ціна становить 176,4 гривні – якщо зубчики часнику великі, то у 20 штуках буде десь 120 грамів, а отже кінцева ціна за них становитиме 21 гривню.

Пачка чорного перцю у горошок коштує близько 14,5 гривні, там 10 грамів.

Пачка лаврових листків обійдеться в 11,19 гривні за 10 грамів,

Водночас літра оцту столового коштуватиме від 28 гривень, а нам знадобиться 450 мілілітрів, що обійдеться в 12,6 гривні.

Цукор та сіль мають ціну 34 гривні та 13,19 гривні за кілограм відповідно, а тому 10 ложок солі та 40 ложок цукру коштуватиме 3 гривні та 27 гривень відповідно.

Кріп торгується на ринку зараз за середньою ціною в 32,45 гривні за 100 грамів, а петрушка – майже 23 гривні за 70 грамів.

У підсумку виходить, що на приготування 10 літрів консервованих кабачків з урахуванням ціни кропу та петрушки потрібно віддати від 206 до 236 гривень. Таким чином, одна літрова банка обійдеться у трішки більше, аніж 20 гривень.

Довідково: для розрахунку були взяті середні ціни на продукти, тому залежно від цін в різних супермаркетах чи ринках загальна вартість приготування закрутки може відрізнятися.