Американські харчові гіганти просять Трампа зняти тарифи з деякого імпорту

Найбільші виробники упакованих харчових продуктів, включаючи Quaker Oats і каву Folgers, звернулися до президента США Дональда Трампа. Вони виступають з проханням про цільове звільнення від тарифів на імпорт какао і фруктів.

Найбільші виробники США потерпають від дій Трампа

Найбільші американські виробники упакованих харчових продуктів звернулися до Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Вони виступають із проханням про скасування мит на імпорт какао, кави, спецій і тропічних фруктів.

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PepsiCo, Conagra та J M Smucker звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням про цільове звільнення від тарифів на імпорт какао і фруктів.

Цілеспрямоване і ретельно вивірене вилучення цих інгредієнтів і матеріалів з тарифів є доречним для найкращого захисту американських виробників і підтримки зусиль (Трампа) щодо зниження споживчої інфляції,

– йдеться в листі Асоціації споживчих брендів.

Компанії побоюються, що нові мита змушуватимуть їх підвищувати ціни, що ще більше вдарить по споживачах після періоду високої інфляції. Вплив мит уже відчувають Colgate Palmolive і Edgewell, які розглядають варіанти мінімізації збитків.

Зверніть увагу! Так, виробник сонцезахисного крему Banana Boat, компанія Edgewell, заявила, що прагне зафіксувати ціни китайських постачальників на сонцезахисні хімічні речовини до введення тарифів. Компанія Procter & Gamble також заявила, що, можливо, їй доведеться підвищити ціни, щоб впоратися з торговельною війною, що насувається.