Норвегія відмовляється від швидкорослих курей: чи можливі такі зміни в Україні

Норвегія офіційно підтвердила відмову від розведення швидкорослих порід курей через вимоги до гуманнішого утримання птиці. В Україні ж експерти вважають, що такий крок найближчим часом малоймовірний через економічні фактори та залежність ринку від бройлерів.

Чи можна Україні відмовлятися від швидкорослих курей?

Норвегія ухвалила рішення відмовитися від використання швидкорослих порід курей, пояснюючи це підвищенням стандартів добробуту тварин. Доктор сільськогосподарських наук Алла Гунчак у коментарі 24 Каналу пояснила, що генетичний потенціал росту сучасних бройлерів випереджає розвиток їхніх внутрішніх органів.

За словами науковиці, через занадто швидкий набір маси, а це до 50 – 60 грамів на добу, скелет та серце птиці не встигають зміцніти.

Алла Гунчак Завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН України Ще у 2018 – 2021 роках найбільші норвезькі мережі супермаркетів під тиском кампаній із захисту тварин повністю перейшли на породу Hubbard, яка росте повільніше – замість 35 – 40 днів вона потребує 46 – 50 днів. Це дозволяє птиці бути активнішою, менше хворіти та мати міцніші кістки.

Попри те, що українське законодавство та стандарти добробуту тварин наближаються до європейських, враховуючи євроінтеграцію, в Україні поки не говорять про те, щоб відмовитися від розведення швидкорослих порід курей, заявив експерт у галузі птахівництва Олег Катеринич у розмові з 24 Каналом.

Крім того, суттєвих змін на тлі гармонізації законодавства та вимог від Європи до українських промислових птахофабрик немає.

Олег Катеринич Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник науково-технічної станції птахівництва НААН Наразі лише відомо, що змінилася щільність посадки птиці. Якщо раніше на квадратний метр дозволялося тримати 16 голів курей, то тепер 12 голів.

Водночас Гунчак також зауважує, що подібна ситуація в Україні щодо відмови від швидкорослих порід курей є малоймовірною. Але у перспективі на найближчі 5 чи 10 років – неминуча.

Зверніть увагу! За прогнозами експертки, Україна має нижчу купівельною спроможністю, ніж Норвегія. Це, за її словами, через те, що повільно зростаючі породи курей споживають на 15 – 25% більше корму на 1 кілограм м'яса, це автоматично підніме ціну на курятину. "А для більшості українців, для яких курятина є основним джерелом білка, таке дорожчання буде критичним".

