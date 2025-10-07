Україна тримає першість у трійці лідерів серед експорту яєць до Великої Британії. Однак місцеві птахоферми проти такої експансії через обхід експортними товарами британських стандартів з безпечності харчових продуктів.

Україна в лідерах експорту яєць до Британії

Українські виробники стали найбільшими постачальниками курячих яєць до Великої Британії, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Так, за даними британського Агентства з питань охорони здоров'я тварин і рослин, Нідерланди, які 2022 року постачали більшість яєць до Великої Британії, знизили обсяги.

Україна та Польща, які поточного року разом експортували до Британії 15 тисяч тонн цієї продукції, сталі лідерами. Водночас Іспанія, Італія та інші країни південної та східної Європи також збільшили свій експорт.

Цікаво! Зокрема, Велика Британія з України імпортувала поточного року 8 тисяч тонн яєць, із Польщі – майже 7 тисяч тонн, з Іспанії – 5 тисяч тонн.

Британських фермерів тіснить експорт

Голова Британської ради яєчної промисловості Марк Вільямс заявив у коментарі виданню, що британські фермери опиняються у невигідному становищі, оскільки багато продукції постачається з регіонів, де залишаються поширеними кліткові системи утримання курей.

Наших фермерів просять інвестувати у вищі стандарти добробуту курей, тоді як уряд залишає "відчиненими задні двері" для яєць, вироблених за системою, забороненою у Великій Британії. Це морально неправильно та несправедливо, і уряд не повинен цього робити,

– зазначив він.

Вільямс нагадав, що утримання у клітках заборонено у Великій Британії з 2012 року, водночас воно досі поширене в Україні. Крім того, британські роздрібні торговці вже зобов'язалися відмовитися від продукції курей кліткового утримання до 2025 року.

Ця обіцянка стане нездійсненною, якщо імпорт з країн із нижчими стандартами добробуту дозволить заповнити прогалину в чутливих до цін секторах харчових послуг та перероблювання,

– пояснив він.

Наразі Велика Британія виробляє близько 88% власних яєць, а решту 12% імпортує. При цьому роздрібна торгівля становить 65% ринку. Два інші сегменти – громадське харчування (18%) та перероблювання (17%). Саме ці напрями, на думку експерта, привабливі за ціною для яєць і яєчних продуктів з України.

Важливо! Марк Вільямс додав, що британські правила щодо безпеки харчових продуктів, добробуту тварин та захисту навколишнього середовища становлять близько 14% вартості виробництва десятка яєць: "Україна не стикається з цими витратами, що дає їй величезну комерційну перевагу. Ось чому зараз так привабливо відправляти яйця та яєчні продукти до Великої Британії".

