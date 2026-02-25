Укр Рус
25 лютого, 08:43
Оновлено - 08:44, 25 лютого

В Україні скоротилося виробництво молока: що на це вплинуло

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Виробництво молока в Україні скоротилося через відключення електроенергії, які ускладнили приймання сировини на переробних підприємствах.
  • У промисловому секторі виробництво молока залишилося вищим, ніж рік тому, зростання зафіксували в 13 областях.

Через відключення електроенергії молочні ферми зменшили обсяги виробництва, адже переробні підприємства не могли стабільно приймати сировину. Водночас у промисловому секторі надої залишилися вищими, ніж рік тому.

Блекаути знизили виробництво молока в Україні

У січні молочні господарства скоротили виробництво через блекаути та перебої з прийманням сировини на молокопереробних підприємствах під час відключень електроенергії. Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

За попередніми оцінками, у січні 2026 року господарства всіх категорій виробили 421,2 тисячі тонн молока-сировини – це на 56,5 тисячі тонн, або на 11,8 відсотка, менше, ніж у грудні 2025 року, і на 31,5 тисячі тонн, або на 7 відсотків, менше, ніж роком раніше. Частка сільськогосподарських підприємств у загальному виробництві становила 64 відсотки, тоді як господарств населення – 36 відсотків.

Підприємства виробили 269,9 тисячі тонн молока-сировини, що на 1,4 тисячі тонн, або на 0,5 відсотка, менше порівняно з попереднім місяцем, але на 10,4 тисячі тонн, або на 4 відсотки, більше, ніж у січні 2025 року.

Зростання виробництва у промисловому секторі зафіксували в 13 областях, зокрема у: 

  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Тернопільській,
  • Волинській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Миколаївській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській.

