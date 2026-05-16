Ізраїль не прийняв зерно з ТОТ: посол розповів, у порту якої країни може з’явитися судно

Корабель, який перевозить викрадене Росією зерно, очікує дозволу на вхід до турецького порту. Цим подіям передувала невдала спроба розвантажитися в Ізраїлі.

Яка країна може прийняти зерно з ТОТ замість Ізраїлю?

Про це повідомив посол України виданню The Times of Israel.

Ми сподіваємося, що вони вчинять правильно, як це зробив Ізраїль,

– сказав посол Євген Корнійчук.

У квітні ізраїльський імпортер Zenziper вирішив не приймати вантаж. Це відбулося після публічного конфлікту між Україною та Ізраїлем.

За словами Корнійчука, Міністерство закордонних справ України та Генеральна прокуратура працюють над тим, щоб переконати Анкару не приймати цей вантаж.

Зауважте! Судно Panormitis прибуло до турецького порту Іскендерун 13 травня, згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ.

Що відомо про конфлікт між країнами?

Нагадаємо, що посольство України в Тель-Авіві подало офіційну скаргу до поліції Ізраїлю проти двох ізраїльських компаній. Про це писали у United24 на початку травня.

Фірми звинувачують в імпорті пшениці, викраденої Росією з тимчасово окупованих територій сходу України. У скарзі зазначені дві компанії – Dizengoff Trading та Zenziper.

Остання, як повідомляється, вирішила відмовитися від підозрілого вантажу.

Згідно зі скаргою посольства, Dizengoff отримала 43 800 тонн зерна, з яких приблизно 16 500 тонн – викраденої пшениці. Вантаж був вивантажений із судна Abinsk після його швартування в порту "Хайфи" 12 квітня.

У скарзі описується масштабна морська схема контрабанди, координована російським постачальником Strategic Grain Management зі штаб-квартирою в Дубаї,

– йдеться у матеріалі.

Викрадену пшеницю спочатку завантажували на два менші судна – "перевізники" в окупованих регіонах Україні. Судно Leonid Pastrikov прийняло 7 600 тонн у порту Бердянська, а Fedor завантажило 8 900 тонн у Севастополі.

Потім ці судна прямували до якірної стоянки Кавказ у північній частині Чорного моря, де передавали зерно на велике судно Abinsk. Щоб приховати походження вантажу, Abinsk часто вимикав свої трекінгові транспондери.

А вже 17 березня, після отримання зерна з окупованих портів, судно знову увімкнуло транспондер та вирушило до Ізраїлю, де зрештою розвантажилося в силосах Dagon у порту "Хайфи".

Важливо! Haaretz отримала супутникові знімки, які підтверджують присутність допоміжних суден у Бердянську та Севастополі у дати, зазначені Україною.

Українська влада вимагає взяття зразків вантажу для лабораторного аналізу, щоб визначити ґрунтові маркери, характерні для східної України

Також вони просять вилучити суднові документи, щоб розкрити мережу шахрайства.

Зокрема, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше казав, вантажі із зерном з окупованих територій надходили в Туреччину, Єгипет, Алжир та деякі інші країни.

Що ще відомо про ситуацію з викраденим зерном?

Ізраїльський імпортер Zenziper дійсно відмовився приймати підозрілий вантаж зерна. Через це імпортер повідомив постачальника, що вантаж доведеться перенаправити до іншого порту. Причиною такого рішення став ризик санкцій, зокрема від Європейського Союзу.

У Росії відреагували на ситуацію. Міністерство закордонних справ Росії розкритикували рішення ізраїльської компанії. У МЗС країни-агресорки повідомила, що ситуація суперечить намірам Ізраїлю підтримувати економічне співробітництво з Росією.

Водночас з порту тимчасово окупованого Маріуполя окупанти вивезли майже 60 тисяч тонн пшениці. Згідно з інформацією, з січня з морського порту міста було відправлено вісім теплоходів із зерном пшениці.

Журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько теж повідомляла, що "PANORMITIS" прибув в турецький порт Іскендерун. Вона написала, що судно не прийняли в Ізраїлі через звернення України щодо походження зерна з окупованих територій України.