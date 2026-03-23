Подвійна реєстрація землі: чому виникає і як захистити ділянку

Коли виникають випадки подвійної реєстрації?

Юристка Ірина Заквацька у коментарі 24 Каналу розповіла, що ситуації, коли на одну й ту саму земельну ділянку з'являється два "власники", в Україні не є поодинокими, особливо часто це трапляється, коли одна сторона має сучасну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав, а інша старий державний акт на землю, виданий ще у 90-х роках. У таких випадках виникає подвійна реєстрація, яка створює правову невизначеність і ризик втрати майна.

Ірина Заквацька Помічник юриста, Адвокатське об’єднання "Максим Боярчуков та партнери" Основна причина виникнення подвійної реєстрації – перехід від паперової системи обліку до електронної. У 90-х роках право власності підтверджувалося державними актами, які не були внесені до сучасних електронних реєстрів. Пізніше інша особа могла зареєструвати ту саму ділянку вже у новій системі – іноді через помилки, а іноді через зловживання. Так і виникає конфлікт: одна особа має "старий" акт, інша "новий" запис у реєстрі.

Сам по собі старий державний акт, за словами юристки, не втрачає чинності. Водночас, запис у Державному реєстрі речових прав є офіційним підтвердженням права власності станом на сьогодні.

Після 2013 року відбулися зміни

До 2013 року в Україні не існувало єдиного електронного реєстру прав на нерухоме майно. Право власності посвідчувалося державними актами, які видавалися органами місцевої влади та не завжди вносилися до кадастру. Після запуску Державного реєстру речових прав виникла проблема: частина земельних ділянок була повторно зареєстрована без урахування вже існуючих прав. Причини можуть бути різні:

технічні помилки при внесенні даних;

накладення меж земельних ділянок;

недобросовісні дії третіх осіб;

відсутність повної інформації у кадастрі на момент реєстрації.

Так, державні акти на право власності на землю, видані до запровадження сучасної системи реєстрації, залишаються чинними, якщо вони не скасовані у встановленому законом порядку. Водночас, відповідно до чинного законодавства, право власності вважається набутим з моменту державної реєстрації. Це означає, що наявність запису в реєстрі має ключове значення для підтвердження права у відносинах з третіми особами,

– зазначає фахівець.

Саме тому і виникає колізія, і у разі спору, остаточно вирішити все може лише суд, який оцінює: хто першим набув право власності, чи була законною передача землі, чи не було порушень при реєстрації і фактичне користування ділянкою.

Судова практика (включаючи позиції Верховного Суду) виходить з таких підходів: