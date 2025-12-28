Дрова на морозі: що робити, щоб деревина не відсиріла та горіла довше взимку

Щоб дрова на зиму були максимально якісними та давали тепловіддачу, їх потрібно правильно зберігати під час морозу та снігу. Для цього потрібно зберігати їх під накриттям та уникати надмірної вологи. Крім того, в розколотому вигляді їх зберігати не рекомендується.

Що варто робити для зберігання дров на зиму?

Для зберігання на зиму дрова потрібно попередньо наколоти, а їхня довжина при цьому не повинна перевищувати 30 сантиметрів, передає 24 Канал з посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління лісового мисливського господарства.

Натомість діаметр цих дров повинен бути орієнтовно до 10 – 15 сантиметрів. Однак чим більшою буде їхня кількість, тим довше доведеться часу для просушки. Відтак найкращим варіантом природної сушки – зберігання надворі.

Важливо, щоб деревина знаходилася під накриттям і висушувалася в такий спосіб не менше 6 місяців, включно з літньою порою року,

– йдеться в управлінні.

Серед правил зберігання дров на вулиці:

Розташування накриття для дров має бути з південної сторони будинку, тобто з повітряної частини подвір'я.

На землю складати дрова не варто, адже вони натягуватимуть вологу, тому варто постелити суху підкладку.

Складати дрова потрібно на відстані 5 – 10 сантиметрів від стіни, а між полінами залишати невеликі отвори для циркуляції повітря.

Дрова не можна накривати клейонкою, адже під ними утворюватиметься конденсат.

Які дрова є найдорожчими для купівлі?

Як розповів лісник Микола Коваленко для Новини.LIVE, ціна дров варіюється від попиту на них, регіону та породи дерева.

До найдорожчих дерев, відповідно до всіх критеріїв, належать ясен, бук, дуб та граб. Наприклад ясен та бук забезпечують стабільне горіння та мінімум диму, а дуб має високу теплотворність та забезпечує тривале горіння.

Цікаво, що до найдешевших дров належать тополя, верба та осика, які швидко згорають та мають низьку теплотворність. Для економії можна комбінувати дерева дешевих та дорожчих порід: дешеві можна використовувати для розпалювання, а дорожчі – для основного опалення.

Зверніть увагу! Дрова залишаються придатними для опалення лише певний період. Зазвичай це від 3 до 7 років при правильному зберіганні.

Які дерева краще обирати для опалення?