Ціни на овочі в Україні падають: що подешевшало найбільше за тиждень

В Україні минулого тижня переважно знижувалися ціни на овочі. Найбільше подешевшали капуста, картопля та помідори, тоді як окремі позиції, зокрема зелень, навпаки подорожчали.

Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень

Минулого тижня на українському ринку овочів переважала тенденція до зниження цін, повідомляє EastFruit. Найбільше подешевшали окремі популярні позиції з так званого "борщового набору".

Зокрема, продовжили падати ціни на білокачанну капусту (з 9 – 11 до 8 – 11 гривень за кілограм), а також знизилася вартість картоплі (з 12 – 15 до 12 – 14 гривень за кілограм). Активніший продаж моркви зі сховищ також сприяв зниженню цін на цей овоч (з 12 – 15 до 10 – 14 гривень за кілограм).

Другий тиждень поспіль дешевшають помідори (з 110 – 135 до 110 – 125 гривень за кілограм). Водночас на ринку огірків спостерігалося розширення діапазону цін (з 120 – 170 до 100 – 180 гривень за кілограм).

Крім того, знизилися ціни на цвітну капусту (з 155 – 165 до 125 – 145 гривень за кілограм) та броколі (з 160 – 170 до 125 – 135 гривень за кілограм). Подешевшали також пекінська капуста (з 25 – 35 до 25 – 30 гривень за кілограм) і часник (з 115 – 125 до 100 – 120 гривень за кілограм). При цьому український часник поступово втрачає позиції на внутрішньому ринку, поступаючись дешевшій продукції з Китаю.

Зверніть увагу! У сегменті зелені продовжує дешевшати салат (з 200 – 230 до 180 – 200 гривень за кілограм). Водночас ціни на зелену цибулю (з 145 – 155 до 190 – 210 гривень за кілограм) та кріп (з 195 – 205 до 200 – 220 гривень за кілограм) навпаки зросли.

Як змінилися ціни на фрукти?

У фруктовому сегменті зафіксували зниження цін на цитрусові. Водночас гранат і авокадо подорожчали, тоді як хурма стала дешевшою.

Крім того, на ринку винограду розширився діапазон цін (з 60 – 170 до 55 – 260 гривень за кілограм), тоді як на суницю садову він навпаки звузився (з 320 – 450 до 380 – 420 гривень за кілограм).

