Якщо зібрав – плати штраф: які види грибів охороняються та скільки доведеться за них заплатити

Гриби, які занесені до Червоної книги України, заборонено зривати. Їхнє вилучення може завдати шкоди рідкісним видам грибів. Наразі незаконне збирання карається законом й за це передбачається штраф як у сотні гривень, так і у декілька тисяч гривень.

Які гриби входять до Червоної книги?

До Червоної книги України входять такі гриби, як трутовик зонтичний (народна назва – бараньоха), грифула листувата, катателазма царська (пістряк), герицій коралоподібний, мухомор Цезаря, передає 24 Канал з посиланням на громадську організацію "Дунайсько-Карпатська Програма".

Також йдеться про боровик бронзовий, яєшник королівський, яєшник укорінений (боровик дівочий), яєшник гірський, напівборовик ямчастий тощо.

Чому не можна збирати червонокнижні гриби: річ у тім, що нові грибниці формуються в результаті розсіювання спор. А вилучення чи пошкодження плодових тіл грибів завдає шкоди популяціям рідкісних видів грибів, що потім провокує повне зникнення.

Таким чином, за збирання червонокнижних грибів доведеться заплатити штраф у такому розмірі:

Відповідно до частини другої статті 88-1 Кодексу України, порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об'єктів тваринного або рослинного світу – тягне за собою накладення штрафу від 30 та 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В грошовому еквіваленті – це від 510 гривень до 1 700 гривень.

Щодо об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, – тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів. Це від 1 700 гривень до 3 655 гривень.

Зауважте! Один неоподаткований мінімум у 2025 році – це 17 гривень.

У яких зонах не можна збирати гриби?