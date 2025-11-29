Мухомор, гриб Сатани та інші: чому ці гриби категорично не можна збирати

Грибникам варто бути обачними: деякі вили грибів не лише непридатні для їжі, але й спричиняють тяжкі отруєння. До таких належать як смертельні, як-от мухомори, так і токсичні гриби Сатани або ж неїстівні гірні боровики.

Які гриби можуть зашкодити здоров'ю?

Серед безлічі лісових видів існують такі гриби, які становлять серйозну загрозу для людини, зокрема мухомор, гіркий боровик чи гриб Сатани, передає 24 Канал з посиланням на Яворівський національний природний парк.

Мухомори

Цей гриб є найнебезпечнішим серед інших, а його малий шматок може одразу призвести до незворотної шкоди здоров'ю людини. Вражає отрута гриба нирки та печінку.

Відрізняє цей небезпечний гриб від багатьох подібних – "яйце" біля основної ніжки, де мухомор звичайний починає рости.

Гриб Сатани

Він має високу токсичність, а тому навіть один грам викликає сильне отруєння. Сам гриб досягає великих розмірів наприкінці літа: його подушкоподібний капелюшок виростає до 30 сантиметрів, а масивна ніжка може бути 15 сантиметрів у висоту та 10 сантиметрів завширшки.

Гіркий боровик

Він неїстівний, але його часто можна сплутати з березовим підберезником. Існує різновид цього гриба – жовтий гіркий боровик, який росте на лісових галявинах, має світлішу шапку та майже гладку ніжку.

Коричневий рулонний обід

Такий гриб не є смертельно небезпечний, але доволі шкідливий. Насамперед гриб впливає на нирки, а симптоми від поїдання проявляються дуже пізно.

Зверніть увагу! Напротивагу небезпечним грибам в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що збирати можна такі види: маслюки (липень – жовтень), лисички (середина червня – листопад), білі гриби (з липня по жовтень), підберезники (серпень – листопад), підосичники (з червня до листопада).

