Що кидати в грубку, а що – ні: які дерева найкращі для дров

Найбільше тепла під час опалення дровами дає щільна та суха деревина. Це пов'язують з енергією, яку може виділяти така деревина при згорянні. Серед них є як фруктові, так і твердолистяні дерева, які повільно горять і віддають стабільне тепло в грубках та котлах.

Які дерева найкраще горять?

Чим щільніша порода дерева, тим довше та рівніше вона горить, передає 24 Канал з посиланням на Utah State University Extension.

Відтак тверді породи дерева, як правило, найкращі для довготривалого опалення в холодну пору. Річ у тім, що вони повільно прогорають й дають стабільне тепло.

Якщо взяти фруктові дерева, то яблуня дає більше тепла поміж усіх. Натомість з поміж твердолистяних дерев мають вищу щільність та теплотворність дуб, ясен, бук, граб та клен. Вони краще тліють в печах та котлах.

Наприклад дуб довго горить та дає стабільний жар, а ясен легко колоти й він довго горить при невеликій вологості, пише Kansas State University.

До речі! У списку дерев, які одні із найбільших виробляють тепло, ніж інші, є види червоного, черешкового та постквіткового дубів. І серед багатьох поширених видів дров лише осейджський помаранчевий, акація та чорна акація мають вищу теплотворну здатність, ніж дуби.

Які дерева не можна зрубувати для опалення?

Відповідно до Лісового кодексу України, порушенням вважається, коли відбувається зрізання дерев, навіть сухих, без погодження лісгоспом.

Також до правопорушень входить самовільна заготівля дров без лісорубного квитка та вивезення великих обсягів деревини без документів. За незаконну вирубку можна отримати адміністративну або ж кримінальну відповідальність.

Легально заготувати дерева на зиму для непромислового використання можна за таким алгоритмом, зазначається на сайті Вінницької обласної військової адміністрації:

Звернення до лісгоспу чи філії із заявою, де потрібно вказати обсяг деревини, адресу проживання, паспортні дані та індивідуальний податковий номер покупця.

Під час подання заяви особа отримує від координатора з питань реалізації дров контактні дані представника лісництва, який відповідальний зі відпуск дров.

Після того, як буде здійснена оплата рахунку за об'єм дров, споживач повинен повідомити представника про здійснену оплату.

Таким чином, відпуск дров усіма лісогосподарськими підприємствами провадиться за стовідсоткової попередньої оплати.

Чи можна рубати повалені дерева?