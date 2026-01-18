Щука, судак і окунь: риболовля у січні можлива, але з нюансами
- У січні для успішної риболовлі важливо знати, що риба перебуває в місцях з більшою кількістю кисню, таких як річки та протоки.
- Для різних видів риб, які можна зловити у січні, – щука, судак та окунь – важливо використовувати відповідні снасті.
У січні для любителів риболовлі настає фактично "мертвий сезон", адже у цей період температура опускається все нижче, а лід на водоймах товстішає. Крім того, риба також стає малорухомою. Втім є певні види риб, які все ж можна вполювати, але для цього потрібні певні знання.
Яку рибу найкраще ловити у січні?
Для того, щоб риболовля у січні вдалася, потрібно не лише терпіння та витримка від рибалки, але й доволі чуйна та тонка снасть, передає 24 Канал з посиланням на Вінницький рибоохоронний патруль.
Річ у тім, що риба у такий період намагається перебувати там, де більше кисню. Тому ловля в ставка чи закритих водоймах може бути менш успішною, аніж у річках, протоках і водосховищах.
Зауважте! У січні середню активність зберігаються такі риби, як плотва, окунь, лящ, судак, карась, щука та минь.
Якщо рибалка знайде місце, де зимують прісноводні риби, а це так звані "зимувальні ями", то улов в такому випадку може бути доволі хорошим.
Крім того, у тепліші дні у січні, аніж зазвичай, при південному або ж південно-західному вітрі, клювання може бути кращим, аніж в решту днів. Також це стосується днів, коли триває відлига, а температура сягає до -10 градусів з постійним атмосферним тиском.
На що краще ловити рибу у січні?
В рибоохоронному патрулі додають, що більшими шанси рибалок під час риболовлі у січні стають, коли вдається ловити на мормишку, а снасть використовується тонка та чутлива.
На щуку краще натомість використовувати жерлиці, або ж спробувати стрімке блешніння важкими блешнями. Більш уловистим є саме мотиль, на який ловиться вся біла риба та невеликий хижак.
Водночас на сайті Fisher Club йдеться про те, що крім мотиля, можна використовувати ще й м'яту варену картоплю, різну кашу тощо.
Наприклад на зимові жерлиці успішно ловиться зубаста щука, але на озерах і невеликих водосховищах її шукати слід на максимальній глибині, а на річках – в ямах, вирі, поруч з очеретом.
Натомість вранці на світанку і ввечері в глибоких і кам'янистих місцях на блешні не погано ловиться судак.
Окунь натомість ловиться на маленьку блешню, балансир, або на блешню з насадкою і без.
Чи можна ловити раків у січні?
Від 1 грудня 2025 року в Україні заборонено ловити раків на всіх основних водних об'єктах, щоб захистити їхню популяцію під час періодів спарювання, виношування ікри та першої линьки.
На великих водосховищах, зокрема Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам'янському та Дніпровському, заборона діятиме з 15 грудня 2025 по 30 червня 2026 року, тоді як на інших водоймах – від 1 грудня до кінця червня.
За порушення заборони передбачено: адміністративний штраф та кримінальну відповідальність. Також доведеться відшкодовувати збитки у розмірі понад 3 300 гривень за кожного незаконно впійманого рака.