Одразу відпустіть назад, інакше – штраф: яку рибу заборонено ловити в Україні
З настанням тепла дедалі більше українців вирушають на риболовлю – для когось це спосіб відпочити на природі, а для когось справжнє хобі. Водночас навіть під час любительського вилову варто памятати про правила та обмеження, адже за окремі порушення можна отримати чималі штрафи.
Яку рибу не можна ловити в Україні?
Насамперед зважайте на заборонені види та мінімально дозволені для вилову розміри особин. 24 Канал розібрався в деталях.
Через забруднення водойм, браконьєрство та втрату природного середовища окремі види в Україні опинилися на межі зникнення. Саме тому їх внесли до Червоної книги й заборонили виловлювати. Наразі під особливою охороною 75 видів променеперих риб. Залежно від чисельності та рівня загрози для існування їх відносять до різних категорій – від рідкісних до тих, що зникають.
Якщо вам випадково потрапила на гачок така рибина – обережно звільніть її та випустіть назад у водойму,
– радять у рибоохоронному патрулі.
За незаконний вилов таких біоресурсів передбачено покарання: адміністративні штрафи й відшкодування нанесених рибному господарству збитків, а іноді навіть кримінальну відповідальність.
Держрибагентство неодноразово повідомляло про розміри компенсації за одну особину, незалежно від її розмірів:
- для білуги – 100 тисяч гривень;
- руського осетра, севрюги й чечуги – по 48 тисяч гривень;
- харіуса європейського, лососів чорноморського і дунайського – по 14 тисяч гривень;
- вирезуба причорноморського – 10 тисяч гривень;
- марени дніпровської – 820 гривень;
- бистрянки російської – 660 гривень;
- карася золотого та ялеця звичайного – по 330 гривень тощо.
Який вигляд мають червонокнижні види риб / Держрибагентство
Окрім того, за статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, погіршення або знищення середовища існування червонокнижних тварин і рослин, а також їх незаконне вилучення звідти, що призвело до загибелі абощо карається штрафом від 340 до 510 гривень для громадян та від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб із конфіскацією незаконно добутого.
Що треба знати про розмір риби?
Насамперед варто зазначити, що добова норма вилову для однієї людини становить 3 кілограми та одна додаткова рибина. Перевищення такого ліміту є грубим порушенням правил риболовлі та карається штрафом від 340 до 680 гривень.
Також українці зобов'язані відпускати у водойму "трофеї", розміри яких менші за мінімально дозволені. Інакше, окрім 170 гривень штрафу, доведеться сплатити й таксу за незаконний вилов, а саме:
- білизна (до 30 сантиметрів) – 1 649 гривень;
головень (до 24 сантиметри) й лин (до 20 сантиметрів) – по 1 598 гривень;
рибець (до 20 сантиметрів) – 1 581 гривні;
- рак (до 10 сантиметрів) – 3 332 гривні;
- сом (до 80 сантиметрів) – 5 117 гривень;
судак (до 42 сантиметри) – 3 587 гривень;
- форель (до 20 сантиметрів) – 7 225 гривень;
чехоня (до 24 сантиметри) – 1 581 гривня;
- щука (до 50 сантиметрів) – 3 468 гривень тощо.
Коли діють суворіші обмеження?
З 1 квітня до кінця червня (точні дати залежать від регіону) в Україні триває період нересту, коли риба розмножується. Тож ловити її можна лише з берега, з використанням не більше двох гачків або спінінга з однією штучною приманкою.
Ба більше, дотримання правил на водоймах контролює екологічна інспекція, яка в цей час працює в посиленому режимі.