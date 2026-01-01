Яким чином законно заготовити дрова й не отримати штраф

Зараз багато українців продовжують опалювати власне житло дровами, тому вони постійно мають заготовляти нові, оновлюючи запаси на зиму. Однак треба дотримуватись деяких правил та не порушувати закон при заготівлі дров.

Де можна легально придбати дрова?

Українці, що опалюють власну оселю, мають знати особливості, передбачені законодавством, щоб запобігти штрафу, повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника експертного відділу Української природоохоронної групи Петра Тєстова. Придбати дрова легально можна в лісгоспах та на державних підприємствах.

Читайте також За скільки метрів від сусідського паркана можна посадити дерево

Легально придбати дрова можна в лісгоспі, але важливо знати, що там продають не готові колоті дрова, а сухостійні зрізані колоди, які потрібно самостійно вивезти й порубати.

Якщо людина придбала такі дрова, розколола їх і потім продає, у неї має бути товарна транспортна накладна й документ купівлі-продажу з лісгоспом. Ці документи можуть слугувати підтвердженням легальності деревини.

Важливо! На власній ділянці чи присадибній території людина має право рубати дерева без додаткових документів, на свій розсуд. Проте більшість дров, які є у продажу, надходять незаконно.

Щоб придбати дрова в лісгоспі, потрібно виконати наступні кроки:

Зверніться до найближчого лісгоспу чи лісництва.

Отримайте рахунок для оплати.

Сплатіть рахунок через термінал у лісництві, у відділенні банку або через онлайн-банкінг.

Після оплати домовтеся про доставку дров. За необхідності, оплату цих послуг здійснюють окремо.

Контакти відповідальних за продаж дров можна знайти на сайтах та Facebook-сторінках обласних управлінь лісового господарства й лісгоспів.

Важливо знати всім: чи можна буде рубати повалені дерева у 2026 році?