Чому сусідні земельні ділянки можуть значно відрізнятися в ціні

Купуючи землю, люди часто звертають увагу насамперед на площу та локацію. Однак на практиці навіть сусідні ділянки можуть відрізнятися в ціні у два – три рази, і причина не завжди очевидна з першого погляду.

Що впливає на вартість землі

Вирішальними можуть бути статус ділянки, наявність комунікацій, стан документів чи навіть рельєф місцевості – саме такі нюанси формують реальну ринкову вартість. 24 Канал пояснює деталі.

В Україні підхід до оцінки землі визначає урядова постанова про затвердження відповідної методики. Вона передбачає систему спеціальних коефіцієнтів, які враховують характеристики конкретної території, як-от цільове призначення, розташування в зоні впливу великих міст, курортно-рекреаційне значення місцевості, наявність обмежень у використанні тощо.

На практиці ж люди найчастіше переплачують не за саму землю, а за можливість швидко почати будівництво чи користування ділянкою. Наприклад, підведені електрика, газ чи водопостачання суттєво підвищують вартість, адже новому власнику не доведеться окремо витрачатися на підключення мереж.

Це підтверджує аналіз оголошень про продаж земельних ділянок (за березень 2025 року). Також значення має ландшафт – ризик підтоплення або складний рельєф можуть "відлякувати" покупців.

Дослідники звернули увагу й на споруди:

Огорожа в середньому додає близько 10% до ціни, а фундамент – ще 9%.

Натомість прості господарські будівлі (погреби, сараї тощо) часто є ознакою старих сільських ділянок, тож занижують вартість. Ймовірно, йдеться про потребу в додаткових витратах на демонтаж і оновлення території.

Зауважте! Земля з неврегульованими документами, судовими спорами, арештами чи проблемами з кадастровим номером зазвичай коштує дешевше, адже майбутній власник бере на себе додаткові ризики.

Чому документація важлива

Помилки в документах можуть не лише знизити ринкову вартість ділянки, а й створити труднощі під час продажу, оформлення спадщини, будівництва, судових суперечок із сусідами тощо.

Уникнути проблем допоможуть актуальні дані у кадастрі, чітко визначені межі та належно зареєстроване право власності.